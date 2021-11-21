Уле-Гуннар Сульшер уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Кто займет его место?

9 минут назад

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Руководство футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" уволило с поста главного тренера норвежца Уле-Гуннара Сульшера. Клуб провел провальную серию матчей и занимает седьмую строчку в таблице Премьер-лиги.

Из семи последних игр Премьер-лиги манчестерский клуб, в составе которого много звезд мирового футбола, выиграл лишь одну и на 12 очков отстает от лидера девизиона - лондонского "Челси".

В официальном заявлении на сайте клуба руководство "Манчестер Юнайтед" благодарит Сульшера за проделанную работу и уверяет, что он всегда будет занимать важное место в истории клуба - и как его бывший игрок, и как наставник.

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"Уле всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед", и это решение далось нам с большим сожалением. Последние несколько недель были полны разочарований, но они не должны затмить все, что он делал на протяжении последних трех лет для восстановления основ, являющихся залогом долгосрочного успеха", - говорится в заявлении клуба.

"Спасибо, Уле. Ты дал нам повод для гордости. Последние два месяца были тяжелыми, но до этого ты вдохнул в клуб новую жизнь", - написал в "Твиттере" бывший защитник сборной Англии и "МЮ", капитан клуба в 2005-2011 гг Гари Нэвилл.

Пост главного тренера временно займет ассистент Сульшера и бывший игрок "МЮ" Майкл Кэррик.

Вероятными кандидатами на этот пост букмейкеры называют бывшего тренера мадридского "Реала" Зинеддина Зидана, главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, Луиса Энрике ("Барселона", сборная Испании) и его коллегу из "Аякса" Эрика тен Хага.

Полоса неудач

Уле-Гуннар Сульшер временно сменил на посту главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью в декабре 2018 года и поначалу не рассматривался в качестве постоянной кандидатуры. Однако следующие месяцы оказались на удивление успешными, и в уже марте норвежец подписал постоянный контракт с клубом сроком на три года.

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В июле этого года контракт был продлен до 2024 года, хотя к тому времени у клуба уже начались серьезные проблемы.

В прошлом сезоне "МЮ" занял второе место в Премьер-лиге, что было хорошим результатом. И хотя клуб отстал на 12 очков от победителя "Манчестер Сити", а затем по пенальти проиграл испанскому "Вильярреалу" в финале Лиги Европы, контракт с Сульшером был продлен до 2024 года.

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Летом команду пополнили Криштиану Роналду и Рафаэль Варан, однако в 12 матчах нынешнего сезона "Манчестер Юнайтед" потерпел пять поражений и практически потерял шансы на победу в чемпионате.