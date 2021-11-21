Европейцы протестуют против ковидных ограничений. На улицы выходят десятки тысяч

час назад

Автор фото, Belga/AFP Подпись к фото, Центр Брюсселя в воскресенье

Сразу в нескольких европейских столицах десятки тысяч человек в последние дни вышли на улицы, протестуя против новых антивирусных ограничений, которые вводят европейские правительства. В некоторых городах произошли столкновения с полицией.

В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер - полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Бельгии акция за отмену антивирусных ограничений называлась "Вместе за свободу"

Демонстранты выступали в первую очередь за отмену Covid-паспортов, по которым вакцинированных пускают в публичные места.

Бельгийское правительство в рамках новой волны ограничений хочет ужесточить правила ношения масок.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Брюсселе в протестах приняли участие 35 тыс. человек

Кроме того, по новыми правилам, большинство бельгийцев будут работать из дома в течение четырех дней в неделю до середины декабря. Также правительство хочет обязать всех медработников вакцинироваться.

Национальные правительства по всей Европе борются с ростом заражаемости и ужесточают правила. Во многих странах на это реагируют протестами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Гааге протестующие подожгли несколько велосипедов

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена быстрым ростом числа зараженных на европейском континенте.

Региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ганс Клюге в эфире Би-би-си заявил, что если по всей Европе не ужесточить антивирусные меры, эксперты прогнозируют смерть около полумиллиона человек.

"Covid-19 снова стал основным фактором смертности в нашем регионе", - сказал он.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Столкновения в Гааге: в полицейского кидают камни из-за дымовой завесы

В субботу в Нидерландах прошел второй день массовых протестов. В Гааге было объявлено чрезвычайное положение, а ОМОН разгонял демонстрантов собаками и дубинками.

По сообщениям полиции Гааги, пятеро охранников правопорядка пострадали в ходе столкновений. Одного увезли на "скорой" с повреждением колена.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полицейские в Гааге в субботу

В Роттердаме в ночь на субботу тоже прошли протесты и столкновения, которые мэр города Ахмед Абуталеб назвал разгулом насилия. Пострадали семь человек, включая полицейских. Еще 20 были задержаны.

По меньшей мере трое демонстрантов были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полиция проводит внутреннее расследование.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Общеевропейская волна протестов не обошла и Хорватию (на фото акция в Загребе 20 ноября)

В Хорватии несколько тысяч человек в субботу вышли на улицы Загреба в знак протеста против обязательной вакцинации пожилых работников.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Число участников акции в Вене официальные источники оценили примерно в 50 тысяч человек

В Вене на улицы вышли десятки тысяч человек после того, как правительство объявило о новом общенациональном локдауне с понедельника и о планах сделать прививки обязательными с февраля 2022 года.

Если это произойдет, Австрия станет первой страной, законодательно обязующей граждан вакцинироваться.

Участники демонстраций размахивали национальными флагами, требовали "свободы" и призывали к сопротивлению.

На карибском острове Гуаделупе, заморской территории Франции, тоже бушуют протесты, начавшиеся из-за Covid-паспортов. Прошлой ночью вандалы ограбили или подожгли несколько десятков магазинов на острове.