Дайджест: локдаун в Австрии, смерть актрисы Руслановой, Spotify прислушался к Адель

22 ноября 2021, 04:40 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Anadolu Agency

По Европе в минувшие выходные прокатилась волна протестов против ковидных ограничений, которые вводят власти европейских стран.

В воскресенье более 30 тысяч человек вышли на улицы Брюсселя, в течение дня протесты переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона толпы правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ; сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

Ранее столкновения произошли в Гааге и Роттердаме - там протесты начались еще в пятницу. Власти Нидерландов назвали происходящее разгулом насилия и начали расследование в связи с тем, что несколько протестующих получили огнестрельные ранения.

В Вене десятки тысяч местных жителей вышли на улицы, протестуя против планов правительства сделать вакцинацию от коронавируса обязательной с февраля, а также против нового общенационального локдауна, который начал действовать в ночь на понедельник.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Акция протеста в Вене собрала более 40 тысяч человек

В Австрии на три недели закрылись практически все магазины, кроме продуктовых, покидать жилье без уважительной причины нельзя, а родителям рекомендовали оставлять детей дома, несмотря на то что детские сады продолжают работу.

Ожидается, что ограничения будут действовать три недели до середины декабря. После этого власти могут сохранить их для тех, кто не провел вакцинацию от коронавируса.

Автор фото, Reuters

Минувшей ночью несколько человек погибли и более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в американском штате Висконсин.

Инцидент произошел в городе Уокеша - машина въехала в рождественскую процессию. Точное число погибших в полиции пока не называют. Среди пострадавших есть дети.

По предварительным данным, полиция задержала человека, который "представляет интерес". Связан ли инцидент с терроризмом, неизвестно.

Автор фото, IOCIOC

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в выходные пообщался по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая исчезла после того, как в начале ноября обвинила высокопоставленного чиновника в принуждении к сексу.

Как утверждают в МОК, разговор длился полчаса. Спортсменка поблагодарила за заботу о ее благополучии и заверила Баха, что у нее все в порядке.

"Она объяснила, что находится в безопасности и чувствует себя хорошо, живет в своем доме в Пекине и хотела бы, чтобы к приватности ее частной жизни отнеслись с уважением", - говорится в заявлении МОК.

Автор фото, Alexandra Mudrats/TASS

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В Москве в возрасте 75 лет скончалась народная артистка России Нина Русланова.

В Союзе кинематографистов сообщили, что актриса ушла из жизни после продолжительной болезни; российские СМИ сообщают, что причиной смерти мог быть коронавирус.

После окончания в Театрального училища имени Щукина в 1969 году Нину Русланову пригласили сразу в несколько московских театров. Ее выбор пал на Театр имени Вахтангова, где она проработала 15 лет.

В кино Русланова дебютировала в 1967 году в роли Надежды в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи". После этого она снялась в десятках картин, в том числе в фильмах "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Тени исчезают в полдень", телесериале "Мелочи жизни" и других.

"Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа - неповторима и уникальна. Мы навсегда сохраним добрую память о Нине Ивановне", - говорится в телеграмме министра культуры России Ольги Любимовой.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Новый альбом Адель вышел в минувшую пятницу

Стриминговый сервис Spotify отключил функцию случайного воспроизведения треков в альбомах после просьбы британской певицы Адель.

Теперь по умолчанию композиции будут проигрываться по порядку, при этом функцию произвольного воспроизведения можно будет включить в настройках.

"Это была моя единственная просьба к нашей постоянно меняющейся индустрии! Мы не просто так тщательно продумываем треклисты. Наше творчество рассказывает истории, и они должны прослушиваться так, как мы задумали. Спасибо Spotify за то, что прислушиваетесь", - написала Адель в "Твиттере".

"Все для тебя", - ответил ей официальный аккаунт Spotify.

Многие исполнители и представители музыкальной индустрии выступали за то, чтобы порядок треков не менялся при воспроизведении, в том числе потому, что многие альбомы представляют собой непрерывный микс, когда одна композиция плавно перетекает в другую.

В минувшую пятницу вышел четвертый студийный альбом Адель под названием 30 - первый за шесть лет. Музыкальные критики ожидают, что он возглавит британский хит-парад по итогам этой недели.

Первый сингл с пластинки, композиция Easy On Me пять недель подряд занимает первую строчку в британском чарте. В Spotify песню прослушали более 270 млн раз; в Британии, по данным на пятницу, было продано почти 467 тысяч копий сингла.

Автор фото, Anadolu Agency

Financial Times в редакционной колонке анализирует меры, которые принимают власти европейских стран в связи с ростом заболеваемости Covid-19, и обращает внимание на то, что Австрия стала первой развитой экономикой, власти которой готовы сделать вакцинацию обязательной.

Осенний всплеск заболеваемости был неизбежен, но рост заражений застал власти врасплох. Австрийские больницы (занимают второе место в Европе после Германии по количеству реанимационных коек) рискуют оказаться перегруженными. Больницы в некоторых районах Германии, где число новых случаев достигло рекордного уровня с начала пандемии, также находятся под сильным давлением.

Некоторые регионы Европы платят высокую цену за низкие показатели вакцинации. Подавляющее большинство тяжелобольных пациентов в больницах не были вакцинированы. Больше всего страдают страны Центральной и Восточной Европы, где недоверие к властям является широко распространенным явлением.

Проблема Австрии заключается в большом числе вакцинных диссидентов, которые подпитываются за счет теорий заговора, а они затем усиливаются крайне правыми политическими партиями, пишет FT.

Канцлер Австрии Александер Шалленберг говорил, что был против обязательной вакцинации, но " в стране слишком много политических сил, вакцинных скептиков и распространителей фейковых новостей ".

Ограничения в отношении невакцинированных, хотя и носят дискриминационный характер и вызывают разногласия, могли бы стимулировать более активные темпы вакцинации, если бы были введены раньше.

Прибегая к обязательной вакцинации, которая должна быть крайней мерой для любого правительства, Вена признает свою несостоятельность, заключает издание.