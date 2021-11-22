"Русский характер во всех его проявлениях". Умерла Нина Русланова

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Автор фото, Alexandra Mudrats/TASS Подпись к фото, Нина Русланова на вручении премии "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Китайская бабушка". 2011 год

На 76-м году жизни скончалась Нина Русланова, народная артистка России, одна из самых запоминающихся актрис советского кино.

Русланова умерла в воскресенье после продолжительной болезни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Знаменитая артистка, сыгравшая более 140 ролей в кино, родилась на Украине. Фамилию, отчество и дату рождения (5 декабря 1945 года) ей дали в детдоме (считается, что фамилию выбрала инспектор детских домов - в честь певицы Лидии Руслановой, а дату рождения приурочили ко дню "Сталинской конституции").

После детдома она выучилась на штукатура, после чего поступила в театральный институт в Харькове, а затем - в московское театральное училище имени Щукина.

В кино Русланова дебютировала 21-летней студенткой в мелодраме Киры Муратовой "Короткие встречи", которая вышла на экраны летом 1967 года. Кинообозреватель "Коммерсанта" называет актрису талисманом и любимицей Муратовой. Она играла у нее и в "Настройщике", и в других фильмах.

Широкую известность Руслановой в начале 1970-х принес сериал "Тени исчезают в полдень", где Русланова сыграла одну из двух главных ролей.

Она снималась и у Алексея Германа в "Моем друге Иване Лапшине", и у Георгия Данелии в "Афоне", и в огромном количестве других фильмов разных жанров - "Будьте моим мужем" (комедия с Андреем Мироновым), "Возвращение Будулая" (продолжение популярнейшего телесериала "Цыган") и т.д.

Автор фото, Yuri Nabatov/TASS Подпись к фото, Нина Русланова и Михаил Алексеев в перерывах между съемками фильма "Хлеб - имя существительное". 1987 год

С перестройкой ассоциируются две ее важные роли - матери Искры из фильма "Завтра была война" Юрия Кары и кухарки из "Собачьего сердца" Владимира Бортко.

"Это была гениальная актриса, - сказал Кара Интерфаксу, - Чисто русский характер во всех его проявлениях. Некоторые жаловались, как она говорила, что у нее плохой характер. Но мне она говорила: у меня не плохой характер, он у меня есть".

Бортко назвал Русланову "самым приглашаемым [в кино] актером". "В жизни она была такой же, как и на экране. Она, собственно говоря, и не играла, она играла саму себя, - сказал Интерфаксу режиссер. - Душа у нее была большая, широкая, настоящая русская душа".

"Замечательная актриса, потрясающий импровизатор, с непростым характером, но отходчиво заразительно смеющийся человек", - сказала режиссер Алла Сурикова, снимавшая комедию "Будьте моим мужем".

Автор фото, Valentin Mastyukov/TASS Подпись к фото, Нина Русланова театр имени Вахтангова в спектакле "Театральная фантазия" по пьесе Леонида Зорина. 1974 год