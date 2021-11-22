QR-коды в российском транспорте: как это выглядит в Казани

23 минуты назад

Автор фото, Egor Aleev/TASS Подпись к фото, Из-за проверок, как сообщают очевидцы, в графике движения общественного транспорта в Казани возникли сбои

Татарстан стал первым регионом России, где начали действовать QR-коды в общественном транспорте. Их могут получить вакцинированные от коронавируса или переболевшие Covid-19. В Казани в первые часы вступления в силу нового порядка сотни пассажиров были высажены из наземного транспорта или не смогли попасть в метро. Не обошлось без конфликтов.

"Высажено 786 человек"

Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов для пассажиров старше 18 лет начал действовать в Татарстане в понедельник. Он распространяется на городской и пригородный общественный транспорт, а также метрополитен. Легковые такси и межрегиональные перевозки ограничения не затрагивают.

О введении QR-кодов в общественном транспорте власти Татарстана объявили две недели назад. "Несмотря на то, что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось", - признал в понедельник казанский "Метроэлектротранс".

"[По данным] на 11:30 из трамваев и троллейбусов было высажено 786 человек", - говорится в телеграм-канале предприятия.

На одной из улиц города встали два трамвая - из-за того, что один из пассажиров отказался показывать свой QR-код, но выходить из салона не стал, вызвав вместо этого полицию, говорится в сообщении.

"В метрополитене примерно похожая ситуация - перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка", - констатирует "Метроэлектротранс".

Из сообщения предприятия следует, что 126 человек попытались пройти в метрополитен без QR-кода, трое "конфликтующих" граждан были переданы полиции. Еще 96 человек попытались зайти в метро с сертификатом об одной сделанной прививке, четверо - с двумя прививками, но без QR-кода.

"Часть людей просто не поехали"

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Казанские телеграм-каналы и СМИ сообщали едва ли не о коллапсе в наземном транспорте, но другие жители города не заметили больших проблем.

Автобусы, которые в утреннее время обычно переполнены, в понедельник шли полупустые, рассказала Би-би-си местная жительница Ольга.

При этом такси, в которых QR-коды не требуются, по ее словам, утром 22 ноября стоили на 40-50% дороже, чем обычно, а время ожидания машины при этом выросло.

В мессенджерах есть сообщества взаимопомощи "Довези друга. Казань" или "Подвези товарища в Казани" (пассажиры без QR-кодов ищут себе водителей и попутчиков).

"Было такое ощущение, что часть людей просто не поехали. На остановках людей было меньше, чем обычно, а в автобусы попадало еще меньше. На остановках стояли проверяющие, которые обычно проверяют безбилетников. Обычно проверяющих мало, а сегодня они стоят практически везде. Они заранее проверяли у всех QR-коды, чтобы не было давки в автобусе", - рассказала собеседница Би-би-си.

Коллапса, о котором писали телеграм-каналы (и вслед за ними СМИ), она не увидела: "На одной остановке журналистов и телевизионщиков было больше, чем пассажиров. Один мужчина пытался зайти [в автобус] с первой дозой прививки, но его не пустили, и как только он вышел, его окружила толпа журналистов".

"Те, кому очень нужно было поехать на работу, заранее договаривались с кем-то из знакомых, чтобы поехать на машине", - добавила она.

Автор фото, EGOR ALEEV/TASS Подпись к фото, Журналисты в понедельник снимали очереди на остановках в Казани, но в других местах пассажиров было даже меньше, чем обычно

Нападения на кондукторов

Как уточняет местное издание "Реальное время", наличие QR-кодов проверяют как сотрудники на улице, так и кондукторы в транспорте.

У многих пассажиров новые правила проезда вызывали недовольство, которое в некоторых случаях перерастало в скандалы. Так, на нескольких автобусных маршрутах пассажиры напали на кондукторов из-за проверки QR-кодов, сообщает "Бизнес Online".

Как рассказал порталу председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков, пассажир в одном из автобусов в ответ на просьбу предъявить код ударил кондуктора и брызнул ему в глаза перцовым баллончиком. На место инцидента вызвали скорую помощь и полицейских, пострадавший кондуктор написал заявление о нападении в полицию, отметил Темляков.

"Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о случаях насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные", - рассказали РИА Новости в мэрии Казани.

Городские власти призвали местных жителей не проявлять агрессию: "Ковид не первый год мешает всему миру жить в обычном и привычном для всех режиме, вынуждая принимать меры ограничения для сдерживания распространения болезни. Но ничто не оправдывает насилие и избиения".

Недовольство введенными мерами высказывают и кондукторы. В социальных сетях разошлось видео с женщиной, которая после нескольких часов работы сообщила, что отказывается работать в таких условиях. Она пожаловалась, что пассажиры отказываются показывать QR-коды, грубят и не реагируют на ее требования выйти из транспорта.

Госдума задумалась

Татарстан стал первым российским регионом, в котором ввели QR-коды для проезда на общественном транспорте. Кроме того, с понедельника в республике приостановили действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, у которых нет QR-кодов.

С 11 октября в республике действуют QR-коды для посещения объектов общественного питания, торговых центров, театров, кино и других мест массового скопления людей.

Власти соседней Башкирии в понедельник заявили, что запрет на проезд без QR-кодов пассажиров на городском общественном транспорте там могут ввести только в случае принятия подобного решения на федеральном уровне.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о применении со следующего года QR-кодов по всей России.

Госдума не стала рассматривать законопроект в ноябре и отложила это до декабря, сославшись на резонанс, который он уже вызвал в обществе. Парламент собирается получить отзывы из регионов.