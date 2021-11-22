"Вдавил педаль в пол и на всей скорости поехал". В Висконсине внедорожник врезался в участников рождественского парада
В воскресенье по меньшей мере пять человек погибли и 40 получили ранения после того, как в американском штате Висконсин водитель красного внедорожника въехал в участников рождественского парада. Водитель задержан, число жертв может вырасти, заявили в полиции.
Трагедия произошла в городе Уокешо в 16:30 по местному времени. Автомобиль прорвался через ограждения и наехал на людей, среди которых было много детей.
Офицеры полиции пытались остановить водителя, стреляя по автомобилю. Однако он врезался в участников парада, которые следовали за школьным оркестром.
Тем не менее, один из представителей местных властей сказал, что в настоящий момент инцидент не рассматривается как террористический акт. Сотрудник американских правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования, сообщил телекомпании Си-би-эс, что подозреваемый, вероятно, пытался скрыться с места другого происшествия - возможно, после драки с применением ножей.
В числе пострадавших были члены школьных оркестров и женской танцевальной группы.
Один из свидетелей говорит, что видел внедорожник, проезжающий сквозь ограждения, а потом услышал, как водитель едет к дороге, по которой шли участники парада. "Мы шли между домами и увидели, как водитель внедорожника вдавил педаль в пол и на всей скорости поехал по маршруту парада, - рассказал изданию Milwaukee Journal Sentinel Анджелито Тенорио - член местного совета соседнего города. - А потом мы услышали громкий хлопок и просто оглушительные крики людей, которых сбила машина".
"Я слышала только, как люди выкрикивают имена своих детей", - сказала CNN другая свидетельница, которая живет недалеко от места проведения парада.
Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. Белый дом внимательно следит за ситуацией в Уокешо и приносит искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой ужасной трагедии, сказано в официальном заявлении.
Глава местной пожарной службы Стивен Ховард сказал журналистам, что после инцидента в местную больницу было доставлено 11 взрослых и 12 детей.
Рождественский парад в Уокешо, городе с населением около 72 тыс. человек на западе штата Милуоки, обычно проходит каждый год в воскресенье перед Днем благодарения. За праздничной процессией с танцевальными группами и оркестрами, как правило, наблюдают множество семей с детьми. В прошлом году парад не проводился из-за пандемии коронавируса.