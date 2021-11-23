В Москве поменяли 200 маршрутов общественного транспорта. Мэрия довольна, а москвичи - нет

Александра Семенова

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Mosgortrans.ru Подпись к фото, Вместо маршрутов т71 и 298 в Южном административном округе Москвы появился маршрут м86

Раннее утро субботы, 20 ноября 2021 года. В Центральном и Южном административных округах Москвы тысячи человек метались от одной остановки наземного транспорта к другой, громко ругаясь. Некоторые садились в автобусы, а потом, не дожидаясь остановки, требовали их выпустить. В этот день власти Москвы поменяли маршруты и номера наземного общественного транспорта. Зачем власти столицы пошли на этот шаг?

"Мы запустили новую маршрутную сеть "Магистраль" в ЦАО и ЮАО. Изменилось около 200 маршрутов, для местных жителей время в пути сократится на 30-40%. Всего в этих округах будет работать 38 быстрых маршрутов", - сообщили московские власти. Помимо изменения маршрутов власти города перенесли остановки общественного транспорта, а где-то транспорт останавливаться перестал.

"Народ матерится и мечется как подорванный не в силах понять, почему остановка одного маршрута здесь, а другого, почти такого же, - через дорогу. Висят большие простыни с новыми схемами мелким шрифтом - поди еще его разгляди. Интервалы у магистральных маршрутов - 10 минут, у районных - до 20, у социальных - до 30, то есть два автобуса в час, причем социальные теперь будут ходить не до 22 часов, а только до 21. Интеллигентные старушки ругались почище пьяных грузчиков" - вспоминает утро субботы жительница Южного административного округа Елена Зуева.

"Народ не ориентируется. Поди догадайся, какой это маршрут с новым номером. Какие-то остановки выпали из маршрута. Например, остановка "Проспект Андропова, 48", там вообще сейчас ничего не останавливается", - добавила она.

Жительница района Нагатинской затон Варвара стала свидетельницей ситуцаии, в которую попали женщина и ее сын на инвалидной коляске:

"История прямо до слез. Мама с ребенком-инвалидом взрослым на большой коляске понимает на остановке, что теперь она не может доехать до [станции] МЦК "Дубровка", ей оттуда было удобно добираться на реабилитацию. Теперь она с этой огромной коляской должна с двумя пересадками ехать. Кроме того, что у нас отменили удобные маршруты, с помощью которых мы могли добираться до МЦК, увеличили интервалы. Люди не понимают, как им теперь добираться, весь Южный округ просто кричит об этом".

Варвара говорит, что жители района Нагатинский затон, который перекопан вдоль и поперек метростроевцами, не могут добраться без пересадок до МЦК, а чтобы доехать от станции метро "Коломенская" до "Автозаводской" на общественном транспорте им теперь нужен час.

"Меня московский транспорт вынуждает садиться за руль, потому что я не могу доехать туда, куда мне нужно ездить каждый день. Те маршруты, которые нам в районе нужны, они убрали. И все не согласовано с людьми, не было ни опросов, ни мнений, ничего не собирали. Просто взяли и сделали так, как им удобно", - жалуется Варвара.

На странице Московского департамента транспорта в "Фейсбуке" под постом о старте новых маршрутов около тысячи комментариев. Пользователи сети просят отменить изменения и жалуются на толпы народу.

Какие теперь есть маршруты?

С 20 числа в Москве изменилось более 200 маршрутов общественного транспорта. Все маршруты сети "Магистраль" москвичам предлагается увидеть в приложении "Московский транспорт", в сервисе "Яндекс.Карты" и на Едином транспортном портале.

Автор фото, kzlvski/twitter

Маршруты общественного транспорта теперь делятся на несколько категорий:

Магистральные маршруты - проходят по основным улицам и соединяют центр города с другими районами. Такие маршруты отмечаются буквой "М". Также есть экспрессы - соответственно буква "Е".

Маршруты М1-М9 являются "диаметральными" (из центра на них можно добраться до окраины).

Районные маршруты - работают со средними интервалами до 15 минут и предназначены для передвижений внутри района или между районами.

Социальные маршруты - работают с интервалом до 30 минут и призваны помочь горожанам добраться до социальных объектов: поликлиник, школ, МФЦ. Они отмечаются буквой "С".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Одно из основных нововведений - это как раз изменение принципов нумерации маршрутов, потому что старая система была лишена логики. Так объяснили перемены столичные чиновники.

"За последние годы в Москве появилось много жилых районов и офисов, открылись десятки новых станций метро, МЦК и МЦД. Наземный транспорт не успевает за этими обновлениями, пассажиры тратят время, добираясь долгими и запутанными маршрутами. Где-то нет маршрутов вовсе, хотя потребность в перемещении есть у большого числа жителей. Город так изменился, что назрела необходимость комплексно пересмотреть всю маршрутную сеть", - говорится в сообщении на сайте московского департамента транспорта.

Теперь город поделен на девять условных секторов: первый - на юго-западе, остальные по часовой стрелке, юг - девятый. Таким образом маршруты, номера которых начинаются с цифры 1 (10-19 и 100-199), работают в районе Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта, с цифры 9 (90-99 и 900-999) - по Варшавскому шоссе или Севастопольскому проспекту и так далее.

Ряд маршрутов получили новую конфигурацию, некоторые отменены как дублирующие. Добавлено 90 новых остановок, у 130 изменены названия.

Жители же говорят, что отмена старых маршрутов не только неудобна, но и влечет за собой увеличение времени в транспорте.

Многим придется ехать до места назначения с пересадками, рассказала журналист Ольга Христофорова, дочь которой, семиклассница Ева, добирается в школу на автобусе.

"Был автобус М3 прекрасный, который ходил от Лужников до "Семеновской" через весь центр. Моя дочь учится в районе Покровского бульвара. Она могла сесть на Пречистенке, в двух шагах от дома, на этот автобус, приехать на остановку "Покровские ворота", чуть-чуть пройти и оказаться в школе. Обратно этот автобус шел по выделенной полосе против основного движения. М3 теперь исчез, и получается, что если ехать на автобусе, то нужно доехать примерно до Театральной площади, там пересесть на другой автобус, появилась пересадка. Так вот таким способом мы ездить не будем. Теперь нужно искать другие. Либо такси, что дополнительные траты, либо метро и потом трамвай. Сейчас зимой в темное и холодное время я точно ее не отправлю на автобусе с пересадками".

Программа "Магистраль". Зачем она нужна?

Сам проект "Магистраль" не новый. Его начали реализовывать в 2016 году. Первоначально программа была внедрена и развивалась внутри Садового кольца, но с осени 2018 года проект начал частично реализовываться за пределами ЦАО.

Существовавшая ранее схема транспортных маршрутов в Москве уже устарела, она создавалась в 1960-70-е годы и была ориентирована на застройку того времени, объясняет в беседе с Би-би-си Алексей Радченко, руководитель проектов в сфере ИТ и транспорта, эксперт в области городского транспортного планирования. Сейчас же с изменениями городского пространства изменений потребовали и сети общественного транспорта, объясняет он.

"Число жалоб на маршруты было достаточно большим. Старая маршрутная сеть формировалась в 70-е, по мере строительства метро, и теперь она уже не соответствует ни траспортным потребностям, ни жилой застройке. Система в целом оказалась очень архаичной, и потребностям ни пассажиров, ни города не отвечала. Если с точки зрения города это была просто неэффективная работа, то с точки зрения пассажиров - это много маршрутов, которые ходили кругами по району", - говорит эксперт.

Радченко отметил, что оценить успешность обновленной системы можно будет уже через несколько месяцев: "Многих людей раздражает и обижает внезапность изменений, их массовость и масштаб. Много было информации по цифровым каналам, которыми часть населения не пользуется. Информация для них на остановках появилась буквально накануне. Рецепт, к сожалению, один: подождать, пока люди привыкнут, пассажиропотоки перераспределятся. Уже есть похожий опыт с магистральными маршрутами. Со временем пользователи одобрят изменения, а пассажиропоток вырастет. Маршрут раскатается, люди поймут свои новые привычки, нумерацию и станут пользоваться новой системой".

Урбанист Аркадий Гершман в своем блоге на Youtube "Город для людей" отмечает увеличение пассажиропотока.

"Если до реформы маршруты перевозили в центре Москвы 150 тысяч человек, то после реформы, спустя пять лет все эти маршруты перевозят полмиллиона человек. И это несмотря на пандемию. Нумерация же и ее смена - всегда больная тема", - говорит он. - Одна из проблем транспортных инноваций в Москве - это то, что очень часто забывают про информирование. Когда запускали первую "Магистраль", об этом объявили дня за четыре, при том, что менялось все довольно кардинально. Сейчас схему будущих изменений выкатили месяца за два. Каждый мог зайти на сайт, почитать, зачем это нужно, как это будет сделано и увидеть схему примерную в своем районе".

Дизайнер-разработчик схемы автобусов центра Москвы Константин Коновалов считает изменение грамотным: