На лодке через Ла-Манш: число доплывших до Британии мигрантов утроилось за год

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images

Число нелегальных мигрантов, добравшихся до Великобритании на лодках, преодолев Ла-Манш, в этом году в три раза превысило показатель 2020 года.

Как объявило британское министерство внутренних дел, в субботу до берегов Англии добрались 886 человек, и таким образом общее число приплывших на лодках нелегальных иммигрантов в этом году составило уже 25700 человек. В прошлом году их было 8469.

11 ноября был установлен рекорд: 1185 прибывших морем за один день.

При этом в целом поток нелегалов - тех, кого обнаруживают власти - не растет, просто из-за брексита и пандемии мигранты и переправляющие их контрабандисты переключились с других способов проникновения в страну на опасную переправу через море в лодках.

По неполным официальным оценкам, в последние несколько недель при попытке переправиться из Франции в Британию погибли как минимум 10 человек.

Британия даже выделила Франции 63 млн евро на охрану морской границы, но пока это помогает лишь отчасти: по данным британского правительства, в этом году обе стороны остановили около 20 тысяч пытавшихся переправиться нелегалов.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что считает число нелегальных иммигрантов, которым удается покинуть французский берег, неприемлемым, и британское правительство намерено изменить закон об убежище так, чтобы у нелегалов было меньше надежд его получить.

"Довольно британской общественности смотреть, как люди погибают в Ла-Манше, тогда как банды обнаглевших преступников наживаются на их бедах", - сказал пресс-секретарь британского Хоум-офиса.

Вынужденная смена тактики

Хотя число нелегальных иммигрантов, прибывающих в Великобританию на лодках, резко выросло, общее число ходатайствующих об убежище даже снизилось.

За год, с июня 2020-го по июнь 2021-го, их набралось чуть больше 31 тысячи, или на 4% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Обозреватель Би-би-си Марк Истон объясняет, что мигранты, судя по всему, просто сменили тактику.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Мигранты в порту Дандженесс на юге Англии. Если лодки перехвачены в британских водах, их доставляют в Британию

"Раньше мигранты пытались проникнуть в страну на самолетах или в грузовиках, но теперь комбинация факторов, в том числе усиление проверок на границе и ковид, сделали эти традиционные способы менее надежными. Так что теперь контрабандисты и отчаявшиеся мигранты переключились на лодки", - говорит Марк Истон.

Ударить законом

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Правительство и парламент Великобритании планируют ужесточить наказания для организаторов нелегальной иммиграции - вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Кроме того, когда новая редакция "Закона о гражданстве и границах" будет принята, британские власти, решая, давать мигранту убежище или нет, будут в том числе учитывать способ, каким он попал в страну. Если человек проник в страну нелегально, шансов легализоваться у него будет меньше.

Однако после выхода Великобритании из ЕС вернуть мигранта в страну, из которой он прибыл, стало сложнее.

"Хоум-офис считает, что систему предоставления убежища надо реформировать так, чтобы тех, кто прибывает неразрешенными способами, можно было выслать назад. Но после брексита у Британии больше нет договоров ни с одной страной ЕС о возвращении иммигрантов. За весь этот год из 25 тысяч приплывших на лодках мигрантов Британия смогла выслать всего пятерых", - отмечает Марк Истон.

Большинство из тех, кто пересекает в лодках Ла-Манш, чтобы попасть в Британию, - граждане самых неблагополучных стран мира, таких как Йемен, Эритрея, Судан или Ирак.

Международное право дает беженцам возможность ходатайствовать об убежище в любом государстве, а не обязательно в первой безопасной стране, куда они попали, покинув родину. При этом подать ходатайство об убежище в Великобритании, находясь за ее пределами, очень сложно.

Цель - добраться до британских вод

Попасть в Британию морем удается не всем, но большинству. В субботу, когда британские власти перехватили на берегу или в своих водах 886 человек, французские пограничники остановили и вернули назад более 400 мигрантов.

Ла-Манш, пролив между континентом и Великобританией, делится на британские и французские территориальные воды и нейтральные воды между ними. Кроме того, для борьбы с нелегальной иммиграцией две страны поделили пролив примерно пополам на две зоны контроля.

Если мигранты перехвачены в территориальных водах, их отправляют на соответствующий берег. Если же их обнаружили в нейтральных водах, британские и французские власти решают совместно, что с ними делать.

Внутри Евросоюза нелегальных мигрантов можно, по крайней мере теоретически, по закону ЕС, вернуть в первую страну союза, в которую они попали - если удастся выяснить, что это была за страна.