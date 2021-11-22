Тест для государства: что случилось с облигациями "Роснано" и грозит ли им дефолт?

34 минуты назад

Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS

В пятницу Московская биржа остановила торги бумагами "Роснано". Корпорация призналась, что накопила "непропорциональный долг" и обсуждала с кредиторами планы его реструктуризации. В понедельник эти новости привели к падению Московской биржи и рубля. Русская служба Би-би-си объясняет, что случилось.

Российская государственная корпорация "Роснано", которую до декабря 2020 года возглавлял Анатолий Чубайс, в последние несколько дней оказалась в центре внимания СМИ.

В прошлую пятницу Мосбиржа неожиданно приостановила торги облигациями компании "Роснано" по требованию ЦБ. В этот же день компания признала, что у нее финансовые проблемы и она даже обсуждала с кредиторами "сценарии реструктуризации" задолженности.

Эта ситуация по нескольким параметрам оказалась неожиданной для рынка и инвесторов.

Во-первых, приостановка торгов - не исключительная, но все же редкая ситуация. Обычно так происходит по инициативе биржи и в случае, когда бумаги резко упали в цене на 10-15%, объясняет профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. При этом торги приостанавливают ненадолго, внутри одной торговой сессии (это один рабочий день). С "Роснано" все было наоборот: торги возобновили только в понедельник.

Во-вторых, "Роснано" - не просто компания: она на 100% принадлежит государству. До сих пор считалось, что риски у таких компаний и их бумаг такие же, как и у самого государства. То есть, очень низкие. И те, и другие бумаги консультанты советуют покупать начинающим инвесторам, которых на Мосбирже все больше.

Кейс "Роснано" показал, что все не так: "государственные" облигации, которые выпускает федеральное казначейство, в порядке. А вот с облигациями "Роснано" проблемы.

Это привело к панике на рынке: к вечеру понедельника индекс Мосбиржи упал почти на 3,6%, доллар подорожал на 1,4 рубля до 74,8 рубля. Некоторые выпуски облигаций "Роснано" обвалились на двузначные цифры: облигации к погашению в декабре 2023 года, например, подешевели на 23% к вечеру понедельника.

Почему остановили торги?

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Конкретно эта ситуация началась с того, что компания провела встречу с кредиторами и держателями облигаций. "Роснано" призналась, что накопила "непропорциональный долг", а ее финансовая модель требует пересмотра. Она предложила реструктуризацию своего долга и пообещала найти "компромиссные варианты", которые позволят избежать "наиболее негативных сценариев". Что это за сценарии, компания не уточнила. По сути, компания призналась, что находится на грани дефолта.

Сообщение об этой встрече вызывает вопросы. Например, глава управляющей компании "Арткапитал", которая владеет облигациями "Роснано", Алексей Третьяков заявил, что не был приглашен на встречу и не знает ни одного ее участника.

ЦБ испугался, что из-за этого начнется инсайдерская торговля (когда покупать ценные бумаги могут все, кто захочет, но у некоторых есть "секретная" информация): на встрече были далеко не все инвесторы и кредиторы "Роснано". Регулятор потребовал остановить торги.

Но в целом дела у компании плохи давно. 2020 год она закончила с убытком 52,9 млрд рублей, а в своей отчетности напрямую признавалась, что обсуждает допфинансирование, без которого может не справиться с долгами. Аудиторы KPMG выражали "значительные сомнения" в том, что компания в нынешнем виде сможет "непрерывно продолжать свою деятельность".

Кому задолжала "Роснано"?

У госкомпании два типа долгов: собственно, облигации (на них приходится 56% долга по оценке Fitch) и кредиты (44%). Сама "Роснано" писала в отчетности, что задолженность по облигациям равна примерно 58 млрд, а по кредитам - 76 млрд рублей.

Самый крупный кредитор "Роснано" - Совкомбанк. В нем у компании четыре кредитные линии на 38 млрд руб или половина всех кредитов. Среди других крупных кредиторов - ПСБ, банки "Санкт-Петербург", "Россия" и АкБарс Банк. Большая часть - 75% этих кредитов - гарантирована государством. То есть, в худшем случае их возместит само государство. Но гарантии касаются только "тела" долга, а не процентов.

Пока "Роснано" пытается добиться реструктуризации именно банковских долгов, потому что считает, что переплатила им по процентам, рассказывал источник РБК, знакомый с ходом переговоров. Их сумму "Роснано" оценивает в 100 млрд рублей с 2013 года.

Почему рынки так бурно отреагировали?

Это важный прецедент для российского рынка ценных бумаг. "Роснано" - далеко не единственная госкомпания, облигации которой торгуются на бирже.

По отчетности "Роснано" было видно, что у нее много рисков, но рынок на это не реагировал, потому что считал, что госгарантии и квазигосударственный статус компании что-то меняют, говорит Шибанов из РЭШ.

"Все считали, что государство подбросит денег", - соглашается с ним член набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин. Международное рейтинговое агентство Fitch считает вероятность того, что власти придут на помощь "Роснано", высокой и называет ситуацию "тестом для государства".

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Анатолий Чубайс много лет возглавлял "Роснано"

Теперь инвесторы станут относиться к бумагам госкомпании осторожнее, потому что будут считать их более рисковыми. Из-за этого ставки их доходности могут вырасти.

Для финансовых рынков в целом ситуация с "Роснано" неприятная, но не катастрофическая в долгосрочной перспективе. Телеграм-канал MMI, основанный директором департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кириллом Тремасовым, назвал день восстановления торгов "Роснано" "черным понедельником".

Но и для рубля, и для ценных бумаг "Роснано" - дополнительный фактор влияния. А основной, как всегда в последние годы, геополитика: миграционный кризис на белорусской границе и сообщения о стягивании российских войск к украинской.

Для экономики проблемы "Роснано" не критичны, солидарны собеседники Би-би-си. Объем выпусков облигаций у "Роснано" сравнительно небольшой - несколько миллиардов рублей, говорит Шибанов из РЭШ.

Кредитный пузырь из-за долгов "Роснано" тоже не сформируется, считает Вьюгин из набсовета Мосбиржи. Для кредитного рынка России 71 млрд - это капля в море. В крайнем случае банки спокойно закроют эту проблему ростом резервов (банки обязаны увеличивать их, если есть риск, что заемщик не вернет кредит), уверен он.

Что такое "Роснано"?

В июле 2007 года президент Владимир Путин подписал закон о создании Российской корпорации нанотехнологий. Незадолго до этого он потребовал выделить на ее нужды не менее 130 млрд рублей.

В сентябре 2008 года гендиректором новой структуры был назначен Анатолий Чубайс, известный прежде всего как один из инициаторов экономических реформ начала 1990-х годов в правительстве Егора Гайдара.

В современном виде "Роснано" существует с 2011 года, когда корпорация была преобразована в акционерное общество, 100% акций которого закреплено в госсобственности.

На чистую прибыль "Роснано" впервые вышло в 2014 году: как рассказывал Анатолий Чубайс, по итогам года она составила 8,2 млрд рублей, а в следующем году - удвоилась.

Проблемы у компании начались еще 10 лет назад, когда Чубайс представил Путину пластиковый планшет, который был призван заменить школьный учебники. Производство таких планшетов должно было начаться на заводе в Зеленограде, однако в мае 2012 года компания Plastic Logic отказалась от этой идеи, а проект по строительству завода был свернут.

Автор фото, ITAR-TASS / Stanislav Krasilnikov Подпись к фото, Анатолий Чубайс в 2011 году представил планшет, который должен был заменить школьные учебники. Но этого так и не произошло

Через год - в мае 2013 года - в корпорацию нагрянула с проверкой Счетная палата. У аудиторов возникло много претензий к работе "Роснано": в частности, было выявлено проведение сделок с заинтересованностью и неэффективный мониторинг, который не позволял выявить нецелевое расходование средств.

"Дело в том, что мы пользовались теми критериями и параметрами, которые для своих проектов установило само "Роснано". И все равно получили картину неэффективности", - говорил в интервью КП аудитор Счетной палаты и Руководитель проверки "Роснано" Сергей Агапцов.

По итогам ряда аудиторских проверок "Роснано" к 2015 году была вынуждена выйти из 16 убыточных инвестиционных проектов, а общее количество заявок на инвестпроекты у корпорации с 2010 по 2015 год сократилось с 439 до 13 (в 34 раза).

Однако в самой компании утверждали, что дела идут хорошо. В декабре 2015 года СМИ опубликовали видеозапись с новогоднего корпоратива "Роснано", на котором Анатолий Чубайс говорил, что у компании много денег.

"У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто "ворочать" большими деньгами, а еще и вложить их в нашу долгосрочную стратегию", - хвастался тогда глава корпорации.

В ноябре 2020 года правительство запустило масштабную реформу институтов развития, под которую попало и "Роснано". В результате ревизии всех институтов "Роснано" и "Сколково" были переданы под управление ВЭБ.РФ, а Анатолий Чубайс ушел со своей должности и стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Новым главой госкомпании стал первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергей Куликов, который сразу же пообещал начать работу "с перегруппировки портфеля и реструктуризации долгов".

"Прощупаем" себя на близлежащих рынках, докупим, при необходимости, недостающие компетенции, избавимся от балласта", - говорил он на первой встрече с коллективом корпорации.