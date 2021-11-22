Apple, Facebook, Google и другие: Роскомнадзор назвал компании, попавшие под закон о "приземлении"

17 минут назад

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Роскомнадзор составил список из 13 зарубежных IT-компаний, которые должны к 1 января 2022 года открыть свои представительства в России в рамках закона о "приземлении".

Согласно сообщению на сайте Роскомнадзора, в реестр вошли 13 структур, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них - Google (куда входит YouTube), Apple, Meta Platforms (Facebook, Instagram и WhatsApp), Telegram, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Pinterest, Spotify, Twitch, Likee и Discord.

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей обязаны будут создать свои представительства на территории России, а также опубликовать на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить рекомендованный ведомством счетчик посещаемости.

Закон о "приземлении" международных интернет-компаний внесли в Госдуму в мае прошлого года. Президент Владимир Путин подписал его 1 июля.

В случае отказа выполнить требования, ресурсам грозит запрет на распространение рекламы, прием платежей от российских физических и юридических лиц и сбор персональных данных пользователей, а также ограничения в поисковой выдаче. Роскомнадзор также может замедлить их трафик или вовсе заблокировать сайты.

Требования об этих ограничениях были утверждены в июле 2021 года в рамках так называемого закона о "приземлении".

Многие иностранные компании за последние годы получали многомиллионные штрафы от регуляторов. Так, с начала 2021 года Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok были оштрафованы на 187 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Одному только Facebook с начала года выписали штрафы на 80 млн рублей.

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Списать эти штрафы принудительно при отсутствии российского юрлица власти не могут. В случае появления у зарубежных компаний филиалов в России к ним можно будет предъявлять претензии и судебные иски, а они должны будут выполнять решения российских судов.

После 1 января 2022 года зарубежные компании смогут "продолжить диалог" с регулятором, если они столкнутся с трудностями при регистрации офиса на территории России, заверил 22 октября начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.