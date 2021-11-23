Убийца британской студентки Мередит Керчер вышел на свободу досрочно в Италии

38 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Мередит Керчер в 2007 году училась по обмену в Перудже

Участник трагической истории, о которой писали книги и снимали фильмы, убийца британской студентки Мередит Керчер Руби Гуэде досрочно отбыл наказание в Италии.

Мередит Керчер, студентка из Лидса, была убита в 2007 году в Перудже, где она училась по обмену. Ей перерезали горло в собственной спальне.

Руди Гуэде был единственным из трех человек, изначально обвиненных в этом убийстве, кто провел за решеткой много лет.

Американка Аманда Кокс, снимавшая жилье вместе с Керчер, и ее бойфренд-итальянец Рафаэле Солечито были оправданы итальянским судом и вышли на свободу 10 лет назад.

Руди Гуэде изначально был приговорен к 30 годам тюрьмы, но затем срок сократили до 16 лет, в 2017 году тюрьму заменили на более мягкий вариант наказания, а последний год он провел на общественных работах. Он должен был окончательно освободиться в январе, но магистратский суд в итальянском городе Витербо решил, что срок можно еще немного сократить.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отпечатки пальцев Руди Гуэде (в центре) были найдены на месте преступления

"Мои мысли - с родными Мередит Керчер, которым пришлось пережить такую боль", - сказал журналистам адвокат Гуэде Фабрицио Балларини.

Гражданин Кот-д'Ивуара Гуэде, которому сейчас 34 года, остался жить в Витербо. Адвокат подтвердил Би-би-си, что они с его клиентом получили официальную бумагу о полном отбытии наказания.

Кровавые отпечатки пальцев Гуэде были найдены на месте убийства Мередит Керчер. Вскоре после убийства он уехал в Германию. Оттуда его выдали обратно в Италию.

Он согласился на ускоренное судопроизводство, и суд над ним был закрыт для прессы. В то же время Гуэде продолжает утверждать, что не убивал Керчер.

Изначально следствие полагало, что горло Керчер перерезала Аманда Нокс, а держал ее Рафаэле Соллечито. Прокуратура считала, что убийство произошло во время сексуальных развлечений под воздействием наркотиков.

В 2009 году Нокс и Соллечито на отдельном от Гуэде суде были приговорены к 28 с половиной годам и 25 годам тюрьмы соответственно.

В 2011 году приговор Нокс и Соллечито был отменен - суд счел, что следствие и суд первой инстанции были проведены с серьезными нарушениями - и они вышли из тюрьмы, где провели к тому моменту уже четыре года. Нокс сразу уехала домой, в США.

В 2013 году Верховный суд Италии отменил оправдательный приговор, постановив провести новый процесс по делу, а в 2015 году Верховный кассационный суд Италии окончательно оправдал Нокс и Соллечито.