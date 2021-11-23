Дайджест: новые санкции против "Северного потока"; Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн создателям "Карточного домика"

23 ноября 2021, 04:29 GMT Обновлено 46 минут назад

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Кремль в понедельник назвал сообщения американских СМИ о возможном вторжении России на территорию Украины вбросами и заявил, что активность российских войск на границе не выросла.

Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники в американской разведке, что Россия планирует вторжение на Украину сразу с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Беларусь.

Похожие предположения появлялись и в других американских СМИ. В частности, как сообщала газета New York Times со ссылкой на данные аналитиков американской и британской разведок, Владимир Путин якобы рассматривает возможность захвата новых территорий на Украине либо дестабилизации ее с тем, чтобы создать условия для прихода к власти более лояльного ему режима.

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Блумберг […] Это нагнетание напряженности, это опять же попытка, собственно, представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обеспокоены тем, что Киеву помогают наращивать силы и "поставляют значительное количество вооружений".

Этой ночью телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отправки на Украину военной помощи, в том числе военных советников и оборудования. В Белом доме эту информацию комментировать отказались.

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США намерены ввести санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Под санкции могут попасть компания Transadria Ltd., а также принадлежащее ей судно "Марлин". Название второго судна не сообщается.

В заявлении Блинкена говорится, что американская администрация по-прежнему выступает против строительства газопровода, продолжая работать с Германией и другими партнерами, чтобы противостоять вредоносной деятельности России в энергетической сфере.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции неприемлемыми и заявил, что подобные действия подрывают принципы свободного рынка.

Строительство трубопровода "Северный поток-2" официально завершилось 10 сентября. Два месяца спустя власти Германии приостановили его сертификацию до создания новой дочерней компании в соответствии с немецким законодательством.

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Власти американского штата Висконсин будут добиваться предъявления обвинений в умышленном убийстве водителю, который в воскресенье протаранил участников рождественского парада в городе Уокешо.

В результате наезда погибли 5 и пострадали 48 человек. Власти полагают, что произошедшее не связано с терроризмом.

Накануне стало известно, что за рулем внедорожника находился житель города Милуоки, 39-летний Даррел Эдвард Брукс-младший.

По данным местных СМИ, за два дня до трагедии он был выпущен под залог после того, как был арестован за домашнее насилие и избиение человека.

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Суд в США обязал актера Кевина Спейси выплатить почти 31 млн долларов компании MRC, снявшей для стримингового сервиса Netflix сериал "Карточный домик", за нарушение условий контракта, в том числе касающихся недопустимости сексуальных домогательств на рабочем месте, пишет издание Variety.

MRC разорвала отношения со Спейси и сняла с производства шестой, финальный сезон сериала в 2017 году, после того как несколько человек заявили о домогательствах со стороны Спейси. Сценарий был в итоге переписан, и сериал вышел в 2018 году без участия актера.

Продюсеры картины подали иск еще в 2019 году, утверждая, что все эти события обернулись для них дополнительными расходами. Сам Спейси утверждал, что оснований расторгать с ним контракт не было.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, однако о нем стало известно после того, как суд отклонил апелляцию адвокатов Кевина Спейси.

Теперь актер и его компании, M. Profitt Productions и Trigger Street Productions, должны выплатить 29,5 млн долларов MRC в качестве возмещения ущерба, а также 1,2 млн долларов гонорара адвокатам и 235 тысяч долларов на судебные издержки.

Первым о приставаниях Спейси в октябре 2017 года рассказал актер Энтони Рапп. Речь шла о событиях 30-летней давности. Спейси извинился перед Раппом в письменной форме и заявил, что не помнит ту встречу.

Затем последовали другие обвинения в отношении актера в непристойном поведении. Спейси отвергал их и настаивал на своей невиновности.

Накануне на нашем сайте вышла полная версия интервью корреспондента Би-би-си Стива Розенберга с Александром Лукашенко.

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