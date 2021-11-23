В результате ДТП с автобусом в Болгарии погибли 45 человек

23 ноября 2021, 05:05 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Reuters

По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса в Болгарии, сообщает местное агентство БГНЕС.

По предварительным данным, среди погибших - 12 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 52 человека, семеро из них выжили.

Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами лица и верхних дыхательных путей, некоторым из них потребуется операция.

ДТП произошло возле населенного пункта Боснек на 31 километре трассы "Струма" неподалеку от Софии в 3 часа ночи по местному времени.

В результате аварии автобус загорелся.