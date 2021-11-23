В Выборге пенсионерка сама сделала себе операцию, не дождавшись врачей

16 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

В Ленинградской области пожилая женщина с онкологическим заболеванием не смогла получить необходимую медицинскую помощь из-за коронавируса и сделала себе операцию сама, сообщила сотрудница скорой помощи. Власти начали проверку.

Как написала на своей странице во "ВКонтакте" сотрудница скорой помощи Виктория Шутова, пенсионерка, пережившая войну и блокаду, заболела онкологией, которая дала осложнение в виде асцита - скопление жидкости в брюшной полости.

Как утверждает автор поста, пенсионерка "не смогла получить своевременную помощь" из-за ситуации с коронавирусом и решила попробовать сделать себе операцию сама, чтобы облегчить боль.

"Бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости", - рассказала Шутова.

Пенсионерка не была уверена, сможет ли она успешно сделать себе операцию, и поэтому на всякий случай написала предсмертную записку, которую Шутова также опубликовала в своем посте.

Автор фото, Victoria Shutova/VK

"Дорогая и любимая доченька, а также и любимые мои внучата. Если сможете, простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело", - говорится в записке.

На данный момент пенсионерка находится в больнице, уточнила Шутова: "У нее прекрасные, очень заботливые родственники, с ней все хорошо на данный момент, но ей очень необходима достойная паллиативная помощь".

Как уточняет "Комсомольская правда", пенсионерке более 90 лет.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области в комментарии изданию сообщил, что плановую операцию пенсионерке не сделали, потому что у нее были проблемы с анализами.

"У нее был выявлен коронавирус, поэтому хирургическое вмешательство пришлось перенести. Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту", - сообщили в комитете.