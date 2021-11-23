"Это новое дело Дрейфуса". Арестованный основатель Group IB обратился к Путину

Ксения Чурманова

Би-би-си

час назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Илья Сачков во время сессии "Вызовы в киберпространстве" в рамках Петербургского экономического форума в 2016 году

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в госизмене Ильи Сачкова - основателя компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью. Сачков во вторник обратился к президенту России с просьбой отпустить его под домашний арест.

"Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина на период следствия находиться под домашнем арестом с максимальными ограничениями" - такое сообщение через адвоката попросил передать журналистам основатель Group IB.

В 1894 году суд признал Альфреда Дрейфуса, офицера французского генштаба еврейского происхождения, виновным в шпионаже в пользу Германии и приговорил к пожизненной ссылке. Впоследствии Дрейфуса оправдали. Судебный процесс над ним вошел в историю.

Ранее к Путину с просьбой освободить Сачкова обращалась мать основателя Group-IB. "При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как "враги народа". История повторяется?" - говорилось в ее письме, которой публиковал Forbes.

Суд отправил Сачкова в СИЗО 28 сентября, а сейчас продлил арест до 28 февраля 2022 года. Его защита в суде настаивала на том, что оснований для сохранения такой строгой меры пресечения не имеется. Заседание суда было закрытым.

По версии следствия, основатель Group-IB передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Какую именно, секрет. Адвокат ранее заявлял, что претензии к Сачкову не связаны с деятельностью компании.

Group IB - российская компания, занимающаяся кибербезопасностью. Среди ее клиентов - крупнейшие компании и органы государственной власти.

"Он очень много пишет писем"

По словам адвоката Сергея Афанасьева, Сачков начал получать письма в СИЗО, хотя раньше ему не доходила корреспонденция. Жалоб на здоровье у него нет.

"Он очень много пишет писем, как он отправляет, так и ему приходит очень много писем. Он видит, от кого они пришли, но ему их очень долго передают", - рассказал адвокат Би-би-си.

Сачков, по словам Афанасьева, просит, чтобы ему быстрее передавали письма и книги, которые проходят рецензирование. Передавая просьбу Путину, Сачков, по словам адвоката, "верит в то, что президент его услышит и эта просьба будет, по крайней мере, рассмотрена".

Дело Сачкова

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Сачков был арестован 28 сентября по подозрению в госизмене. По ст. 275 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В чем конкретно обвиняется основатель IT-компании, неизвестно - дело засекречено, как это всегда бывает с делами о госизмене. Сачков вину не признает.

Источники ТАСС рассказывали, что следствие подозревает Сачкова в передаче иностранным спецслужбам данных, которые составляют гостайну в области кибербезопасности в России. "К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ", - утверждал собеседник агентства.

Другие СМИ выдвигали свои версии ареста Сачкова. Источники издания Forbes говорили, что Сачков якобы мог передавать за рубеж данные о российских хакерах.

Источники издания РБК на IT-рынке предполагали, что преследование Сачкова может быть связано с американскими санкциями против платформы по обмену криптовалюты SUEX. Санкции были введены 21 сентября по подозрению в причастности SUEX к обеспечению финансовых операций хакеров.

Еще одна версия СМИ - связь между делом Сачкова и делом о госизмене против экс-начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Его обвинили в передаче ФБР данных об основателе компании Chronopay Павле Врублевском, которого в США считают киберпреступником. Сачков проходил свидетелем по этому делу в 2016 году.

В 2019 году Михайлова приговорили к 22 годам лишения свободы. Адвокат Михайлова утверждал, что Сачков якобы дал ложные показания по делу, которые позволили следствию сделать вывод о причастности Михайлова к госизмене.

"Я патриот своей страны"

Сачков участвовал в коллективных встречах с президентом Путиным и премьером Михаилом Мишустиным.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Президент России Владимир Путин с победителями национальной премии "Немалый бизнес" в Кремле в 2019 году. Основатель Group-IB Илья Сачков - второй слева

На встрече Мишустина с представителями IT-индустрии в 2020 году Сачков критиковал власти за неэффективную борьбу с киберпреступниками, приводя в пример лидера группировки Evil Corp Максима Якубца.