"Пытка какая-то для молодежи". Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

52 минуты назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин неожиданно обрушился с критикой на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), отмены которого раньше требовали в основном представители КПРФ.

Возродитить советскую школу

"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи", - сказал Бастрыкин, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Следственного комитета критиковал дистанционное обучение, перейти на которое в 2020 году российских школьников заставила пандемия.

Традиционно отмены ЕГЭ добиваются представители КПРФ. В мае прошлого года член фракции КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин говорил об отсутствии равных условий для проведения полноценного Единого госэкзамена на фоне коронавируса.

Вопрос отмены в России Единого государственного экзамена не обсуждается, говорил еще в ноябре 2019 года - то есть до пандемии - представитель Кремля Дмитрий Песков.

На фоне очередной волны заболеваемости коронавирусом в России в октябре этого года Рособранадзор заявлял, что не планирует вводить дистанционный формат сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ постепенно вводился в России с 2001 года, а в 2009-м стал единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы.

Критики ЕГЭ утверждают, что в последний год учебы школьников натаскивают правильно сдавать тест, из-за чего страдает общий уровень их образования.

Заявления Бастрыкина

В последнее время 68-летний председатель СКР стал часто публично высказывать свою точку зрения по широкому кругу вопросов. Бастрыкин занимает свой пост с 2011 года.

В конце сентября Бастрыкин предлагал ввести ограничения на демонстрацию по телевидению сцен насилия, жестокости, "различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь".

Ранее он связывал нападения на учебные заведения с деструктивным, по его мнению, влиянием интернета.

В октябре Бастрыкин рассуждал в интервью РИА Новости о том, хорошо ли детям участвовать в киберспортивных соревнованиях: "Немного удивляет, что в рамках киберспортивной школьной лиги участвовать в таких соревнованиях могут дети от восьми лет. Полезно ли в таком возрасте тратить колоссальные ресурсы своего здоровья на соревнования по компьютерным играм, а потом идти на дистанционное обучение - вопрос открытый".

В мае глава СКР предлагал ужесточить ответственность за фейки в интернете (которая была ужесточена еще в 2019 году).

Кроме того, скандал вызвали непубличные высказывания Бастрыкина во время совещания в управлении СКР по Ленинградской области. Тогда он распекал одного из следователей, не реагировавшего на жалобы матери погибшего от отравления угарным газом. И подчеркивал, что тот приехал из Краснодарского края.