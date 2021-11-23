Кулачный бой признан официальным видом спорта в России

25 минут назад

Автор фото, Valery Sharifullin/TASS

Старинная русская забава - кулачные бои - стала официальным видом спорта в современной России. Как сообщили в российской федерации бокса, новую спортивную дисциплину зарегистрировало министерство спорта России.

"Также в Федерации бокса России создан соответствующий департамент", - сообщил собеседник агентства ТАСС.

До сих пор кулачные бои в России проводились неофициально, хотя в стране уже существует профессиональная лига - Hardcore Fighting Championship. Трансляции поединков набирают миллионы просмотров в соцсетях.

По сравнению с современным боксом в перчатках, бой на голых кулаках - значительно более жестокий и травмоопасный вид спорта.

Впрочем, до конца XIX века, пока в Англии не придумали боксерские перчатки, бокс таким и был.

Кулачный бой на Олимпийских играх

Кулачный бой был очень популярен в античные времена, в 688 году до нашей эры он был включен в программу Олимпийских игр.

По правилам Игр бить соперника можно было только кулаками в голову. Весовых категорий не существовало, время поединка не ограничивалось, защитное снаряжение отсутствовало. Нередко схватка заканчивалась гибелью одного из участников.

Хотя правила боя были минимальными, они часто не соблюдались, судьи не успевали отследить нарушения, и в итоге кулачные бои на Олимпийских играх вытеснил панкратион - фактически бои без правил, разве что кусаться и царапаться было нельзя.

После завоевания Древней Греции Римом кулачные бои и вовсе были забыты - на смену единоборствам пришли гладиаторские бои, куда более жестокие, кровопролитные и потому зрелищные.

На Руси

На Руси кулачные бои устраивали обычно по праздникам, особенно часто на Рождество и на Масленицу. Забава была популярна и в селе, и в городах.

Бились на открытых пространствах - как "один на один", так и "стенка на стенку". Команды отбирались по принципу "с нашей улицы", "с нашей деревни", "с нашей волости". Участвовать мог любой желающий, бывало, что в схватке сходились несколько сотен человек, среди которых встречались не только простолюдины. Дети, подростки и взрослые мужики дрались по отдельности.

Автор фото, Anatoly Strunin/ITAR-TASS Подпись к фото, Кулачный бой можно увидеть в России и сейчас - как потеху и не только

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По правилам, биться можно было только голыми кулаками. Использование варежек и рукавиц не приветствовалось, потому что под ними можно было спрятать что-то увесистое, например, кастет. Нечистого на руку могли насмерть отдубасить всей толпой.

Удары разрешалось наносить в голову и корпус противника. Лежачего бить запрещалось, но в групповой драке упавшего могли случайно затоптать. Сломанные ребра и разбитые носы считались обычным делом, но не обходилось и без тяжелых травм, смертельные случаи также были нередки.

Русская православная церковь не одобряла кулачные бои, считая их пережитком язычества. В 1274 году митрополит Кирилл велел не отпевать убитых в кулачных боях, а участников - отлучать от церкви. Но любителей помахать кулаками это не остановило.