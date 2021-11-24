Полицейский из Долгопрудного задержан по делу о переправке индийцев в Северную Америку

36 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По данным российских СМИ, незаконный транзит велся через аэропорт Шереметьево

Начальник полиции подмосковного города Долгопрудный задержан по подозрению в организации нелегальной миграции граждан Индии в Мексику.

В среду об этом сообщили российские СМИ, а в полиции это подтвердили.

"По версии следствия, [подполковник Карен] Севикян вместе с другими лицами организовал беспрепятственный транзит через Россию, а также содействовал в беспрепятственном оформлении документов, минуя проверки, семи граждан Индии", - передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его информации, все семь мигрантов беспрепятственно прошли транзит в России, обзавелись новыми документами и вылетели в Мексику. Возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции".

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД агентству ТАСС, не называя имен, подтвердили, что начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный задержан по подозрению в причастности к организации незаконной миграции.

На сайте МВД России начальником этого отделения указан Севикян Карен Аргеналович.

По данным телеграм-канала Mash, конечной целью маршрута индийских нелегалов были Соединенные Штаты.

Как пишет "Московский комсомолец", уголовное дело по факту незаконного транзита граждан через аэропорт Шереметьево было возбуждено всего два дня назад. Двое подозреваемых, в том числе начальник долгопрудненского отдела полиции, были задержаны сотрудниками управлений ФСБ и собственной безопасности МВД по Московской области.