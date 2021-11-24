США ввели санкции против Московского физико-технического института

час назад

Автор фото, ITAR-TASS/Sergei Fadeichev/TASS

Власти США ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института, известного также как "Физтех" или МФТИ.

В новый санкционный список США попали 27 юридических и физических лиц из Китая, Японии, Пакистана и Сингапуре "за деятельность, которая противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". Документ опубликован на сайте американского министерства торговли.

Российский МФТИ власти США внесли в список конечных потребителей военной продукции.

"Это предотвратит использование американских технологий Китаем и Россией в военных целях", - говорится в заявлении министра торговли США Джины Раймондо.

В МФТИ заявили, что удивлены решением о введении санкций.

"Мы надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, никак не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами, и Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки", - заявил РБК ректор Дмитрий Ливанов.

Лицензии на торговую деятельность с "конечными военными пользователями" будут выдаваться по принципу презумпции отказа, говорится в основах политики ограничений, опубликованных на сайте Бюро промышленности и безопасности минторга. То есть по умолчанию считается, что сотрудничество с компанией находится под запретом, и чтобы его снять, надо привести разумные основания.

В системе лицензирования предусмотрен механизм такого оспаривания - нужно будет доказать, что компания выпускает исключительно мирную продукцию, не нарушающую интересы Соединенных Штатов.

"Можно ожидать, что данное решение в значительной мере осложнит МФТИ закупку американского оборудования и комплектующих", - сказала Би-би-си профессор Российской школы экономики Наталья Волчкова.

По ее словам, попадание МФТИ в санкционный список США не означает полного свертывания научного взаимодействия, в частности, в области обмена преподавателями, но все виды сотрудничества усложнятся.

"Мы видели это по тому, как работают финансовые санкции. Американские и не только компании и лица будут очень осторожничать в отношении всего, что имеет дело к компаниям, попавшим в списки", - сказала Волчкова.

Московский физико-технический институт - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов в области физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин.