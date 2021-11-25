Директора "Шанинки" перевели под домашний арест. По данным СМИ, она дала показания на коллег

58 минут назад

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Тверской суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему исполнительному директору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Кристине Крючковой, обвиняемой в мошенничестве. Как пишут СМИ, она могла дать обличающие показания на своих коллег.

"Судом вынесено постановление об изменении обвиняемой Крючковой меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест и продлении срока содержания Крючковой под домашним арестом по 28 февраля 2022 года", - сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По информации источника Интерфакса, Крючкова "полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов".

В четверг стало известно, что ректору Зуеву следствие предъявило обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников минпросвещения в РАНХиГС.

Кроме Зуева и Крючковой, обвиняемыми по делу проходят экс-заместитель министра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, а также бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин. Все они заключены под стражу.

Дело вокруг "Шанинки" было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. Оказалось, что вуз связан с уголовным делом вице-президента Сбербанка и бывшей замглавы минпросвещения Марины Раковой.

На нее завели дело о мошенничестве из-за распределения госконтрактов в сфере образования в 2019 году. По версии следствия, Ракова, еще работая в министерстве, вместе с соучастниками похитила 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Марина Ракова арестована по делу о выделении средств "Шанинке"

В начале октября этого года Ракова была задержана и арестована. Вместе с ней под стражу взяли бывших сотрудников фонда и топ-менеджеров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также бывшего исполнительного директора "Шанинки" Кристину Крючкову. Под арестом оказался и гражданский муж Раковой - Артур Стеценко.

В самой "Шанинке", комментируя аресты, говорили, что сотрудничают со следствием, и обещали не прерывать образовательный процесс.

Но 12 октября стало известно о задержании ректора МВШСЭН Сергея Зуева. Его обвинили в особо крупном мошенничестве и поначалу отправили под домашний арест. Однако через месяц суд ужесточил ему меру пресечения и заключил под стражу.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Сергей Зуев не признает вину

Зуев не признает вину. По словам его адвоката, в уголовном деле идет речь о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. По версии следствия, "Шанинка" получила бюджетные деньги, выделение которых лоббировала Ракова, на выполнение этих контрактов, но по факту работ не выполнила. Руководство вуза заявляет, что работы по контрактам были выполнены.

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По схожему сценарию развивалось дело "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Режиссера и его коллег тоже обвинили в хищении государственных средств, выделенных на творческий проект - деньги якобы ушли на счета сторонних фирм.

Ключевой фигурой дела "Седьмой студии" тогда стала бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Как и в случае с экс-директором "Шанинки", Масляева признала вину и заключила сделку со следствием, рассчитывая на более мягкий приговор. Она также дала показания на своих бывших коллег. Уголовное дело в отношении Масляевой выделили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке - отдельно от остальных обвиняемых.

До того как Масляева решила пойти на сделку со следствием, она находилась в СИЗО, где была физически и морально сломлена - об этом говорила член ОНК Ева Меркачева, посещавшая Масляеву в камере.

На основном процессе по делу "Седьмой студии" Масляева дважды выступала в качестве свидетеля, в итоге ее показания легли в основу приговора Серебренникову и его коллегам.