"Работать с 9 до 5 с понедельника по пятницу - старомодно". Британский банк ввел четырехдневную рабочую неделю
Британский Atom Bank перевел 430 своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю без сокращения заработной платы. Таким образом менеджеры пытаются улучшить эмоциональное состояние людей после почти двух лет пандемии. В последнее время сразу несколько западных компаний предоставили сотрудникам возможность отдыхать три дня в неделю, но можно ли говорить, что за такой схемой будущее и вскоре подобная практика станет общепринятой?
Глава Atom Bank Марк Маллен рассказал Би-би-си, что разрешил сотрудникам работать 34 часа в неделю и брать выходной в понедельник или пятницу, чтобы удержать людей в компании и поднять их настроение в это нелегкое время. При этом общее рабочее время в неделю сократилось всего на 3,5 часа: раньше в банке работали 37,5 часов в течение пяти дней, а теперь - 34 часа в течение четырех дней.
"До пандемии считалось нормальным, что нужно ехать на работу, весь день сидеть за столом, а затем ехать обратно домой, - говорит Маллен. - Ковид показал нам, что в этом нет необходимости. Я думаю, что работать с девяти до пяти с понедельника по пятницу - довольно старомодный способ работы".
Atom Bank работает только в интернете, у него нет отделений на улицах британских городов. Он был одним из первых интернет-банков в стране; по итогам прошлого финансового года банк выдал кредитов на сумму 2,7 млрд фунтов стерлингов.
Новая схема работы начала действовать 1 ноября после того, как администрация банка убедилась, что сокращение рабочей недели не повлияет на качество обслуживания клиентов и производительность сотрудников.
Маллен объясняет, что работающие в банке люди поддержали переход на новые правила, поскольку предпочитают трудиться по более гибкому графику. "Ожидается, что нового регламента будут придерживаться все. Это значит, что я больше не смогу отправлять своим сотрудникам электронные письма в пятницу и не могу ожидать, что они на них ответят, даже если я их отправлю", - говорит руководитель банка.
Изменение стандартов
Рабочая неделя в Великобритании и других странах мира стала пятидневной относительно недавно.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
В XIX веке большинство людей трудились шесть дней в неделю, но в 1930-х годах Генри Форд в США и сеть аптек Boots в Великобритании популяризировали двухдневные выходные как способ повышения производительности сотрудников за счет улучшения баланса между работой и жизнью. В Советском Союзе рабочая неделя с понедельника по пятницу была введена только в 1967 году.
Теперь же на Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели, поскольку это может улучшить жизнь людей. И пандемия таким настроениям только способствует.
Недавнее исследование показало, что введение четырехдневной рабочей недели для работников государственного сектора в Исландии увенчалось "ошеломляющим успехом": производительность труда осталась прежней, но при этом стресса и выгорания сотрудников стало значительно меньше. Этот эксперимент проводился в еще доковидные времена: с 2015 до 2019 год.
А Microsoft Japan, японское подразделение крупнейшей американской IT-компании, сообщило, что в ходе эксперимента в 2019 году, когда сотрудники работали четыре дня в неделю с сохранением полной заработной платы, продажи выросли почти на 40%.
Согласны не все
Однако некоторые работодатели все же считают, что введение четырехдневки себя не оправдывает.
В 2019 году британский научно-исследовательский фонд Wellcome Trust отказался от планов ввести четырехдневную рабочую неделю для 800 сотрудников своего головного офиса, заявив, что это будет слишком сложно с операционной точки зрения.
Решение было принято после трехмесячного исследования, которое показало, что если сотрудники вынуждены выполнять обычные недельные задачи только за четыре дня с понедельника по четверг, это может негативно повлиять на настроение некоторых и снизить производительность.
"Без сомнения, стремление работодателей сократить рабочее время людей без ущерба для оплаты труда - это положительный шаг", - сказал Би-би-си Бен Уиллмот из британской профессиональной ассоциации HR-менеджеров (Chartered Institute of Professional Development). "Однако я думаю, что простое сокращение рабочего времени без других качественных изменений не приведет к уменьшению стресса. А он стал одной из основных причин потерь рабочего времени из-за отсутствия сотрудников по болезни", - говорит при этом Уиллмотт.
Марк Мален в свою очередь убежден, что четырехдневная неделя не только поможет уже работающему персоналу сократить стресс за счет трехдневных выходных, но и привлечет в его банк новые таланты.
"Пандемия Covid-19 заставила людей пересмотреть то, как они хотят прожить свою жизнь. Все, что делает людей более здоровыми, продуктивными и, главное, счастливыми, хорошо не только для них, но и для всего общество в целом", - считает руководитель Atom Bank.