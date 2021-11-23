"Работать с 9 до 5 с понедельника по пятницу - старомодно". Британский банк ввел четырехдневную рабочую неделю

57 минут назад

Автор фото, Atom Bank Подпись к фото, Марк Маллен управляет Atom Bank с 2014 года и считает, что четырехдневная рабочая неделя сделает его сотрудников более продуктивными и счастливыми

Британский Atom Bank перевел 430 своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю без сокращения заработной платы. Таким образом менеджеры пытаются улучшить эмоциональное состояние людей после почти двух лет пандемии. В последнее время сразу несколько западных компаний предоставили сотрудникам возможность отдыхать три дня в неделю, но можно ли говорить, что за такой схемой будущее и вскоре подобная практика станет общепринятой?

Глава Atom Bank Марк Маллен рассказал Би-би-си, что разрешил сотрудникам работать 34 часа в неделю и брать выходной в понедельник или пятницу, чтобы удержать людей в компании и поднять их настроение в это нелегкое время. При этом общее рабочее время в неделю сократилось всего на 3,5 часа: раньше в банке работали 37,5 часов в течение пяти дней, а теперь - 34 часа в течение четырех дней.

"До пандемии считалось нормальным, что нужно ехать на работу, весь день сидеть за столом, а затем ехать обратно домой, - говорит Маллен. - Ковид показал нам, что в этом нет необходимости. Я думаю, что работать с девяти до пяти с понедельника по пятницу - довольно старомодный способ работы".

Atom Bank работает только в интернете, у него нет отделений на улицах британских городов. Он был одним из первых интернет-банков в стране; по итогам прошлого финансового года банк выдал кредитов на сумму 2,7 млрд фунтов стерлингов.

Новая схема работы начала действовать 1 ноября после того, как администрация банка убедилась, что сокращение рабочей недели не повлияет на качество обслуживания клиентов и производительность сотрудников.

Маллен объясняет, что работающие в банке люди поддержали переход на новые правила, поскольку предпочитают трудиться по более гибкому графику. "Ожидается, что нового регламента будут придерживаться все. Это значит, что я больше не смогу отправлять своим сотрудникам электронные письма в пятницу и не могу ожидать, что они на них ответят, даже если я их отправлю", - говорит руководитель банка.

Изменение стандартов

Рабочая неделя в Великобритании и других странах мира стала пятидневной относительно недавно.

Автор фото, Atom Bank Подпись к фото, Головной офис банка находится в Дареме

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В XIX веке большинство людей трудились шесть дней в неделю, но в 1930-х годах Генри Форд в США и сеть аптек Boots в Великобритании популяризировали двухдневные выходные как способ повышения производительности сотрудников за счет улучшения баланса между работой и жизнью. В Советском Союзе рабочая неделя с понедельника по пятницу была введена только в 1967 году.

Теперь же на Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели, поскольку это может улучшить жизнь людей. И пандемия таким настроениям только способствует.

Недавнее исследование показало, что введение четырехдневной рабочей недели для работников государственного сектора в Исландии увенчалось "ошеломляющим успехом": производительность труда осталась прежней, но при этом стресса и выгорания сотрудников стало значительно меньше. Этот эксперимент проводился в еще доковидные времена: с 2015 до 2019 год.

А Microsoft Japan, японское подразделение крупнейшей американской IT-компании, сообщило, что в ходе эксперимента в 2019 году, когда сотрудники работали четыре дня в неделю с сохранением полной заработной платы, продажи выросли почти на 40%.

Согласны не все

Однако некоторые работодатели все же считают, что введение четырехдневки себя не оправдывает.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время пандемии люди перестали ездить в офис каждый день и довольно успешно работали из дома, и теперь у многих возникает вопрос - а надо ли возвращаться к прежним порядкам?

В 2019 году британский научно-исследовательский фонд Wellcome Trust отказался от планов ввести четырехдневную рабочую неделю для 800 сотрудников своего головного офиса, заявив, что это будет слишком сложно с операционной точки зрения.

Решение было принято после трехмесячного исследования, которое показало, что если сотрудники вынуждены выполнять обычные недельные задачи только за четыре дня с понедельника по четверг, это может негативно повлиять на настроение некоторых и снизить производительность.

"Без сомнения, стремление работодателей сократить рабочее время людей без ущерба для оплаты труда - это положительный шаг", - сказал Би-би-си Бен Уиллмот из британской профессиональной ассоциации HR-менеджеров (Chartered Institute of Professional Development). "Однако я думаю, что простое сокращение рабочего времени без других качественных изменений не приведет к уменьшению стресса. А он стал одной из основных причин потерь рабочего времени из-за отсутствия сотрудников по болезни", - говорит при этом Уиллмотт.

Марк Мален в свою очередь убежден, что четырехдневная неделя не только поможет уже работающему персоналу сократить стресс за счет трехдневных выходных, но и привлечет в его банк новые таланты.