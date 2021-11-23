Испанская деревня-призрак, затопленная 30 лет назад, показалась из воды

час назад

Автор фото, AFP

Испанская деревня Асередо ушла под воду в 1992 году, когда гидроэлектростанция на португальской реке Лима закрыла свои шлюзы. В результате Лима, которая берет свое начало в Испании, затопила дома на своих берегах. Но иногда, когда уровень воды в Лиме падает, затопленная деревня показывается на поверхности.

Будущее деревни Асередо оказалось под угрозой, когда когда в 1968 году Испания и Португалия заключили соглашение об использовании общей реки Лима для строительства плотины Линдозо.

Сделка предполагала затопление деревень по берегам Лимы и переселение жителей в другие места.

Чтобы выселить жителей местных деревень, португальская гидроэнергетическая компания EDP предложила им деньги. Но большинство людей, живших в Асередо, поначалу не хотели покидать свои дома. Они протестовали и устраивали голодовки.

Автор фото, AFP

Но в итоге компания убедила 51% жителей переехать и взять деньги, и меньшинству не осталось ничего, кроме как тоже согласиться. Деревня была затоплена.

Обитателям Асередо, как и жителям другие окрестных деревень, пришлось покинуть свои дома навсегда.

Автор фото, MIGUEL RIOPA

Руины домов и построек небольшой деревни обычно скрыты под водой.

Автор фото, AFP

Но когда уровень воды в португальском водохранилище Линдозо становится низким, Асередо появляется на поверхности.

Автор фото, AFP

Стены большинства зданий разрушились от воды, оконные рамы остались пустыми, но некоторые постройки остались на удивление нетронутыми.

Автор фото, MIGUEL RIOPA

В деревне было 70 домов, в них жили около 120 человек.

Автор фото, AFP

Несмотря на 30 лет пребывания под водой, в деревне сохранились очертания сельскохозяйственных угодий, обнесенные каменными стенами, а также старые дороги и тропинки.

Автор фото, AFP

Старые автомобили и личные вещи жителей деревни все еще остались среди руин, и хотя металл со временем заржавел, некоторые предметы - например, стеклянные бутылки - стоят в домах, как в тот день, когда их покинули жители.

Автор фото, AFP