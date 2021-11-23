Почти 700 членов московского “Яблока” исключили из партии или сняли с регистрации. Почему?

час назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Московское отделение партии "Яблоко" по итогам перерегистрации своих членов исключило из партийных списков почти 500 человек, еще около 200 были сняты с регистрации. В руководстве партии это называют наведением порядка и избавлением от "мертвых душ", однако некоторые "яблочники" утверждают, что в партии начались внутренние политические "чистки" с целью избавиться от неугодных членов.

Федеральное бюро "Яблока" назначило перерегистрацию членов партии на заседании 19 ноября. Как отмечалось на сайте партии, перерегистрация связана с реформой партии, объявленной на съезде 3-4 апреля этого года.

"Тогда были приняты поправки в устав, повышающие влияние членов и сторонников партии на процесс принятия решений в "Яблоке" при одновременном повышении дисциплины", - отмечалось в сообщении.

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что по итогам перерегистрации в московском отделении 237 человек были зарегистрированы, еще 202 - сняты с регистрации, но смогут обжаловать это решение (они останутся членами партии, но не смогут влиять на приятие решений и выбирать партийное руководство).

Кроме того, как сообщало издание, бюро сняло с учета 488 членов партии. Это означает лишение партбилетов, но такое решение тоже можно обжаловать.

Такие же цифры накануне приводил в своем "Твиттере" бывший член нижегородского "Яблока" Алексей Садомовский, который назвал итоги перерегистрации "самоликвидацией".

"Просто посчитали выбывшими"

Глава московского отделения "Яблока" Сергей Иваненко объяснил Би-би-си, что формально во время перерегистрации вообще никого не исключали: часть партийцев "просто посчитали выбывшими", а часть отстранили от принятия важных решений.

"Из 900 человек около 500 просто не ответили на просьбы как-то отреагировать, поэтому мы исходим из того, что это "мертвые души". Если кто-то из них решит восстановиться в "Яблоке", то мы это рассмотрим", - говорит он.

Что касается 202 человек, которые были сняты с регистрации, то они, по словам Иваненко, не принимают участие в работе "Яблока" или же их партийная работа была признана недостаточно эффективной.

"Конечно, среди них есть и люди, которые вошли в "Яблоко", чтобы с нами бороться, о чем они даже публично говорят, и нас это, естественно, не устраивает. Сегодня они сняты с регистрации, но я не исключаю, что мы просто будем избавляться от них", - добавил он.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Сергей Иваненко утверждает, что из партии вообще никого не исключали

Списки исключенных из партии пока не опубликованы. Как ожидается, они будут официально доступны позднее во вторник.

Глава муниципального округа Раменки, "яблочник" Максим Гонгальский накануне написал в своем "Твиттере", что на заседании московского бюро его лишили права голоса, и теперь он подозревает, что может оказаться в списке исключенных.

"Мы смотрели заседание по видеотрансляции, многие хотели высказаться, но Сергей Иваненко в жесткой форме сказал, что слова никому давать не будут, потому что все могли высказаться на собеседованиях [с членами партии]. Но со мной, как и со многими другими, собеседования не проводили", - рассказал Би-би-си Гонгальский.

По словам депутата, руководство "Яблока" перед заседанием просило партийцев подать заявление для перерегистрации, однако эти уведомления приходили на электронную почту, и многие могли просто не заметить письмо.

Глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, которую во время заседания сняли с регистрации, уверяет, что знает многих активных партийцев, которые точно подавали заявление на регистрацию, однако никакого ответа на свое заявление не получили.

По ее словам, "яблочников", чья партийная деятельность вызывала вопросы у руководства, просили пройти онлайн-собеседование перед заседанием московского бюро.

"Все собеседования проходили через Zoom в течение очень короткого времени - около 15 минут. Многие [участники собеседований] жаловались, что им фактически не давали высказаться в свою защиту и не обращали внимания на их доводы", - рассказывает Елена Русакова.

Некоторых партийцев, в том числе и саму Русакову, ненадолго подключали к трансляции заседания на время рассмотрения их дела, после чего сразу же отключали, не давая возможности выступить, говорит она.

Никаких списков и постановлений по итогам перерегистрации партийцы до сих пор не получили. Также неизвестно, сколько членов останется в московском отделении по итогам скандальной перерегистрации.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Елена Русакова оказалась среди 202 "яблочников", которых сняли с регистрации

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По мнению Елены Русаковой, решение о "чистках" в "Яблоке" могло быть принято на фоне общего усиления давления на все зарегистрированные партии со стороны Кремля.

"Есть определенные требования: не допускать протестной активности, не выступать с острой критикой Путина, не поддерживать Навального, не поддерживать "умное голосование". Исполнять эти требования для "Яблока" очень трудно, потому что в партии полным-полно молодых людей, жестко настроеных на протест. Можно предположить, что руководство хочет обезопасить себя, исключая из списков таких людей", - рассуждает она.

Максим Гонгальский отмечает, что партия, которая лишает права голоса подавляющее большинство своих членов, фактически самоликвидируется в политическом смысле.