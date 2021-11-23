Почти 700 членов московского “Яблока” исключили из партии или сняли с регистрации. Почему?
Московское отделение партии "Яблоко" по итогам перерегистрации своих членов исключило из партийных списков почти 500 человек, еще около 200 были сняты с регистрации. В руководстве партии это называют наведением порядка и избавлением от "мертвых душ", однако некоторые "яблочники" утверждают, что в партии начались внутренние политические "чистки" с целью избавиться от неугодных членов.
Федеральное бюро "Яблока" назначило перерегистрацию членов партии на заседании 19 ноября. Как отмечалось на сайте партии, перерегистрация связана с реформой партии, объявленной на съезде 3-4 апреля этого года.
"Тогда были приняты поправки в устав, повышающие влияние членов и сторонников партии на процесс принятия решений в "Яблоке" при одновременном повышении дисциплины", - отмечалось в сообщении.
Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что по итогам перерегистрации в московском отделении 237 человек были зарегистрированы, еще 202 - сняты с регистрации, но смогут обжаловать это решение (они останутся членами партии, но не смогут влиять на приятие решений и выбирать партийное руководство).
Кроме того, как сообщало издание, бюро сняло с учета 488 членов партии. Это означает лишение партбилетов, но такое решение тоже можно обжаловать.
Такие же цифры накануне приводил в своем "Твиттере" бывший член нижегородского "Яблока" Алексей Садомовский, который назвал итоги перерегистрации "самоликвидацией".
"Просто посчитали выбывшими"
Глава московского отделения "Яблока" Сергей Иваненко объяснил Би-би-си, что формально во время перерегистрации вообще никого не исключали: часть партийцев "просто посчитали выбывшими", а часть отстранили от принятия важных решений.
"Из 900 человек около 500 просто не ответили на просьбы как-то отреагировать, поэтому мы исходим из того, что это "мертвые души". Если кто-то из них решит восстановиться в "Яблоке", то мы это рассмотрим", - говорит он.
Что касается 202 человек, которые были сняты с регистрации, то они, по словам Иваненко, не принимают участие в работе "Яблока" или же их партийная работа была признана недостаточно эффективной.
"Конечно, среди них есть и люди, которые вошли в "Яблоко", чтобы с нами бороться, о чем они даже публично говорят, и нас это, естественно, не устраивает. Сегодня они сняты с регистрации, но я не исключаю, что мы просто будем избавляться от них", - добавил он.
Списки исключенных из партии пока не опубликованы. Как ожидается, они будут официально доступны позднее во вторник.
Глава муниципального округа Раменки, "яблочник" Максим Гонгальский накануне написал в своем "Твиттере", что на заседании московского бюро его лишили права голоса, и теперь он подозревает, что может оказаться в списке исключенных.
"Мы смотрели заседание по видеотрансляции, многие хотели высказаться, но Сергей Иваненко в жесткой форме сказал, что слова никому давать не будут, потому что все могли высказаться на собеседованиях [с членами партии]. Но со мной, как и со многими другими, собеседования не проводили", - рассказал Би-би-си Гонгальский.
По словам депутата, руководство "Яблока" перед заседанием просило партийцев подать заявление для перерегистрации, однако эти уведомления приходили на электронную почту, и многие могли просто не заметить письмо.
Глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, которую во время заседания сняли с регистрации, уверяет, что знает многих активных партийцев, которые точно подавали заявление на регистрацию, однако никакого ответа на свое заявление не получили.
По ее словам, "яблочников", чья партийная деятельность вызывала вопросы у руководства, просили пройти онлайн-собеседование перед заседанием московского бюро.
"Все собеседования проходили через Zoom в течение очень короткого времени - около 15 минут. Многие [участники собеседований] жаловались, что им фактически не давали высказаться в свою защиту и не обращали внимания на их доводы", - рассказывает Елена Русакова.
Некоторых партийцев, в том числе и саму Русакову, ненадолго подключали к трансляции заседания на время рассмотрения их дела, после чего сразу же отключали, не давая возможности выступить, говорит она.
Никаких списков и постановлений по итогам перерегистрации партийцы до сих пор не получили. Также неизвестно, сколько членов останется в московском отделении по итогам скандальной перерегистрации.
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По мнению Елены Русаковой, решение о "чистках" в "Яблоке" могло быть принято на фоне общего усиления давления на все зарегистрированные партии со стороны Кремля.
"Есть определенные требования: не допускать протестной активности, не выступать с острой критикой Путина, не поддерживать Навального, не поддерживать "умное голосование". Исполнять эти требования для "Яблока" очень трудно, потому что в партии полным-полно молодых людей, жестко настроеных на протест. Можно предположить, что руководство хочет обезопасить себя, исключая из списков таких людей", - рассуждает она.
Максим Гонгальский отмечает, что партия, которая лишает права голоса подавляющее большинство своих членов, фактически самоликвидируется в политическом смысле.
"Я думаю, что во многом это может быть связано с предстоящей муниципальной кампанией, которую хотят провести не так, как в прошлый раз, когда было много активных и адекватных депутатов от "Яблока". Сейчас, видимо, руководство партии этого уже не хочет и планирует выставить технических кандидатов, чтобы они не претендовали на власть, как бы парадоксально это ни звучало", - говорит он.