Активистка Фатьянова и адвокат Смирнов покинули Россию вслед за коллегами

2 часа назад

Автор фото, TASS/IRINA FATYANOVA

Бывший координатор петербургского штаба Алексея Навального (признаны в России экстремистской организацией и запрещены) Ирина Фатьянова и адвокат Евгений Смирнов, защищавший обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, покинули территорию России, опасаясь преследований. Ранее из страны уехал еще один адвокат Сафронова Иван Павлов (признан СМИ-физлицом, выполняющим функции иностранного агента).

"Я уехала из России. Это было самое сложное решение в моей жизни", - написала Фатьянова в своем телеграм-канале. По ее словам, уже почти неделю она находится за пределами России, где именно - она не уточнила.

Активистка объяснила свое решение арестом бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского сообщества".

В конце сентября Следственный комитет России завел уголовное дело против Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом). Другим соратникам Навального СКР инкриминировал ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

Две недели назад суд в Уфе отправил Чанышеву в СИЗО, несмотря на то, что женщина находится на ранней стадии беременности.

Как пишет Фатьянова, раньше она была готова к уголовному преследованию и лишению свободы на срок "в несколько лет (кажется, пять)". "Но история с Лилей Чанышевой многое изменила и помогла мне понять, что нужно уехать", - заявила она.

"Мои близкие говорят, что я единственная, кто не рад этому решению. Даже малознакомые люди уже давно писали, что мне нужно уезжать, но я находила причины, чтобы остаться", - поделилась своими переживаниями активистка.

Летом суд в Москве признал экстремистскими и запретил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, ранее был внесен в реестр "иностранных агентов"), а также штабы Навального. Фатьянова на этом основании не была допущена на выборы в Петербурге (она собиралась баллотироваться в городское законодательное собрание).

ФБК и штабы Навального в суде защищали адвокаты Павлов и Смирнов. Они также известны как защитники журналиста Ивана Сафронова, арестованного летом 2020 года по обвинению в госизмене.

В начале сентября стало известно, что Павлов, который сам стал фигурантом уголовного дела о разглашении тайны следствия, уехал из России в Грузию. Он говорил, что воспринял отсутствие запрета следователей на выезд из страны "знаком, указывающим на выход".

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В конце октября Павлов сообщил, что объявлен в розыск. В середине ноября он появился в розыскной базе МВД России (с пометкой "разыскивается по статье УК РФ"). В начале месяца Павлова внесли в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

На этой неделе стало известно, что адвокатская палата Ленинградской области по представлению регионального управления министерства юстиции возбудила против дисциплинарное производство против адвоката Смирнова, который вместе с Павловым защищал Сафронова.

Как писал Интерфакс, в палату поступило обращение из следственного управления ФСБ. Спецслужба, как следует из обращения, обвинила Смирнова в неоднократном пропуске без уважительных причин следственных действий по делу Сафронова, а также по делу другого его подзащитного - физика Виктора Кудрявцева, обвинявшегося в госизмене (умер в апреле 2021 года).

Смирнов два дня назад говорил Интерфаксу, что считает действия властей давлением на защиту Сафронова. "Любыми средствами пытается оставить Ивана без защиты, а общество - без источника информации о деле", - говорил он.

Вечером во вторник, 23 ноября, Смирнов рассказал изданию The Insider (летом было также признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что уехал из России в Грузию.

"Не исключено, что придется здесь остаться, в этой стране", - сказал он. Однако в разговоре с "Новой газетой" адвокат сказал, уехал в Грузию не навсегда: "У меня нет никаких ограничений на возврат, поэтому не исключаю, что вернусь в скором времени".

Смирнов считает, что инициатор представлений о возбуждении дисциплинарных производств в отношении защитников Сафронова - следователь Александр Чабан, который ведет дело журналиста.

"Он пытается руками минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов - Ивана Павлова особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова, - утверждает Смирнов. - ФСБ сейчас пытается продавить по любым, даже абсурдным, причинам какие-то репрессии в отношении адвокатов Ивана Сафронова".

Из России в Грузию в этом году уехали не только адвокаты, специализировавшиеся на делах о госизмене и защищавшие соратников Навального в суде, но и сами сторонники политика, а также другие активисты и журналисты.

Навальный был заключен под стражу в начале этого года, вернувшись из Германии после лечения от отравления, как заявляли немецкие власти, боевым ядом типа "Новичок". Летом после признания структур Навального экстремистскими началось преследование его соратников. У них проходили обыски, никто из них не был допущен к выборам.