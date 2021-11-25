В Кузбассе произошло задымление на шахте, более 40 человек пострадали

59 минут назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Шахта "Листвяжная" (архивное фото)

В Кемеровской области в городе Белово на шахте "Листвяжная" произошло задымление на глубине 250 метров. Один человек погиб, 43 горняка пострадали. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в вентиляционном штреке шахты произошел взрыв.

Сколько пострадавших

На данный момент известно о 43 пострадавших, один человек погиб, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в региональном центре медицины катастроф. "У них отравление продуктами горения, травм нет", - сказал представитель центра.

В службе скорой помощи города Белово в свою очередь сообщили, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще 36 - в состоянии средней тяжести.

В шахте находилось 285 человек, 236 вышли на поверхность, аварийно-спасательные работы на шахте "Листвяжная" продолжаются, говорится в сообщении МЧС.

В администрации шахты Интерфаксу сказали, что точное местонахождение 49 шахтеров неизвестно. "Выходят", - сказал собеседник агентства.

Что произошло

Источник в службах технического надзора сообщил Интерфаксу, что, по его данным, в вентиляционном штреке на глубине 250 метров произошел взрыв. "За ним последовал пожар", - сказал он.

ТАСС передает, что сообщение о взрыве в вентиляционном штреке поступало в управление Ростехнадзора. Об этом агентству сказал оперативный дежурный управления.

"В 09:08 позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке №823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность", - пояснил собеседник агентства.

В администрации шахты говорили, что после задымления горняки самостоятельно поднимались на поверхность.

Шахта "Листвяжная" входит в "СДС-Уголь". Она отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. В августе 2012 в эту шахту спускался Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра.

В компании пока лишь подтвердили факт задымления. Губернатор Кузбасса выехал в Белово. Прокуратура организовала проверку.

Причиной задымления, по версии источника ТАСС в экстренных службах, стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. "После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте", - сказал собеседник агентства.