"Я родила ребенка, но не утратила мозг". Депутатка парламента Британии требует права ходить на работу с грудным сыном

час назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Стелла Кризи на заседании Палаты общин в сентябре этого года - до изменения парламентского кодекса

Член британского парламента от партии лейбористов Стелла Кризи назвала губительными для демократии новые правила Палаты общин, запрещающие молодым мамам-депутаткам приходить на заседания с маленькими детьми.

Кризи рассказала, что раньше приносила на работу свою грудную дочь, а сейчас - трехмесячного сына, и никогда это не было проблемой. Однако после последнего заседания во вторник, на котором она также была с младенцем, ее проинформировали, что приходить на дебаты в Вестминстере с ребенком является нарушением правил.

Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл попросил процедурный комитет провести расследование.

Он сказал депутатам, что для родителей "чрезвычайно важно" иметь возможность полноценно участвовать в работе палаты, поэтому в ней есть ясли.

"Правила следует рассматривать в контексте, и они меняются со временем", - сказал он Палате представителей.

По словам Стеллы Кризи, после прихода на заседание во вторник с ребенком ей пришел имейл из секретариата главы одного из комитетов, в котором говорится, что это не соответствует недавно опубликованным изменениям, внесенным в действующий свод правил. В нем, в частности, говорится: "Вы не должны занимать кресло в Палате вместе с вашим ребенком, а также стоять в любом конце зала между секторами".

Однако, по словам женщин-парламентариев, точно такая же формулировка использовалась и в прежней редакции документа, но на практике не применялась.

По словам Кризи, сложившаяся ситуация лишний раз подтверждает, что действующая система рассчитана на мужчин определенного возраста и определенного происхождения.

"Похоже, матерей в Палате-прародительнице всех парламентов мира должно быть не видно и не слышно", - написала она в своем "Твиттере".

Женщины в политике

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По закону, депутаты-женщины имеют право на оплачиваемый декретный отпуск сроком на шесть месяцев. На этот период оформляется так называемое "голосование по доверенности", когда отсутствующая депутатка поручает своему однопартийцу распоряжаться ее голосом.

Более длительный декрет возможен за свой счет, но тогда теряется право голоса, так как по закону депутаты должны физически присутствовать в Вестминстере, чтобы представлять интересы своих избирателей.

Стелла Кризи известна своей активной деятельностью по привлечению женщин в политику. Основной посыл ее кампании под названием This Mum Votes ("Эта мама голосует") - создание условий, при которых женщины могли бы легко совмещать политическую деятельность и материнство.

"Я родила ребенка, но не утратила мозг и не потеряла способность к активной работе. Наша политика только выиграет, если в принятии решений будет участвовать как можно больше мам", - говорит Кризи.

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб сказал, что лично ему присутствие ребенка в Палате общин никак не помешало бы работать. По его словам, политика - такая же профессия, как любая другая, и она должна органично вписываться в требования современного мира, одно из которых - возможность совмещать работу и семью.

При этом определение этого баланса он оставил на усмотрение руководства Палаты общин.

Там заявляют, что находятся в постоянном контакте со Стеллой Кризи и обсуждают с ней сложившуюся ситуацию.

Между тем, по словам другой депутатки-молодой мамы Алекс Дэвис-Джонс, спикер Палаты общин Линдси Хойл заверил ее, что в случае необходимости она может кормить своего грудного ребенка в зале заседаний.

По словам представителя секретариата Палаты, самое главное, чтобы депутаты парламента могли эффективно выполнять свои прямые обязанности.

Младенцы в парламентах разных стран

Первой женщиной, пришедшей на заседание британского парламента со своим грудным ребенком, стала в 2018 году бывшая депутатка от Либерально-демократической партии Джо Свинсон.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Австралийский сенатор Лариса Уотерс первой воспользовалась правом вскармливания ребенка в стенах парламента страны

В 2017-м сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, покормившей грудью ребенка в парламенте Австралии.

Австралийский парламент разрешил грудное вскармливание в своих стенах еще в 2016 году, и Уотерс стала первой, кто воспользовался этим правом.

Также в 2017 году премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приехала со своей грудной дочерью на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.