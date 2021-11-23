Трагедия в Висконсине: среди погибших - три “танцующих бабушки”

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Уокешо поминают погибших

Из пяти человек, погибших в воскресенье в американском штате Висконсин под колесами врезавшегося в рождественское шествие внедорожника, три женщины были танцовщицами из самодеятельной труппы "Танцующие бабушки из Милуоки".

Вместе с ними погиб и муж еще одной из "танцующих бабушек". Им было от 52 до 81 года.

Трагедия случилась во время рождественского шествия в городе Уокешо. Милуоки - крупнейший город штата Висконсин, а Уокешо - его пригород.

Почти 50 человек, в том числе школьники и священник, получили травмы. Многие из них до сих пор в больницах.

"Наша труппа занималась любимым делом - выступала перед народом на шествии. Заставляла людей улыбнуться, приносила им радость и счастье", - написали "танцующие бабушки" в понедельник на своей страничке в "Фейсбуке".

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Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, эта труппа была создана еще в 1984 году на основе танцевальных курсов. За эти годы через нее прошли десятки женщин, в основном в возрасте примерно 55-75 лет. Главным условием для вступления всегда было то, что кандидатка должна на самом деле быть бабушкой.

Тамара Дюранд, 52 года

Автор фото, Dave Durand Подпись к фото, Тамара Дюранд с мужем Дэйвом

Как рассказывает местная газета Daily Citizen, Тамара Дюранд вышла выступать с "танцующими бабушками" в первый раз.

"Танцующие бабушки из Милуоки" репетируют раз в неделю, а выступают раз в две-три недели.

Раньше Тамара Дюранд работала учительницей в школе в городе Бивер-Дам. Кроме того, на ее странице в LinkedIn сказано, что она была капланом в больнице в Уокешо.

В 2009 году имя Дюранд попало в прессу: она спасла тонувшего в реке человека.

"Она была очень живой, энергичной. Ее все знали. Она была таким человеком, который зайдет в комнату - и сразу все внимание на него", - сказал газете New York Times муж Тамары, Дэйв Дюранд.

Вирджиния Соренсон, 79 лет

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Вирджиния Соренсон очень любила свою танцевальную труппу

Вирджиния Соренсон была медсестрой и одной из ветеранок труппы.

"Ей все это очень нравилось: нравилось учить, нравилось танцевать, нравилось выступать. Нравилась эта дружная женская компания", - сказал газете Milwaukee Journal Sentinel ее муж, Дэйв Соренсен, с которым они прожили 56 лет.

Лианна Оуэн, 71 год

Лианна Оуэн последние десять лет была менеджером небольшого жилого комплекса в пригороде Милуоки.

Как передает CNN, работники комплекса вывесили объявление о ее гибели.

"Это была одна из тех вещей, которые она по-настоящему любила. Она так гордилась своей труппой, она вся светилась, когда рассказывала о ней", - говорится в объявлении.

Вильгельм Хоспел, 81 год

Вильгельм Хоспел тоже был связан с "Танцующими бабушками": членом труппы была его жена Лола, а сам он часто подвозил танцовщиц на выступления.

Его брат Теодор сказал газете New York Post, что Вильгельм, младший из пятерых братьев, умер от внутреннего кровотечения и травмы таза.

По словам Теодора, его брат был вполне здоров и проводил время, чиня разные вещи в доме.

"Он был такой сильный. Не могу поверить", - сказал Теодор.

Джейн Кулич, 52 года

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Коллеги запомнят Джейн Кулич как любящую и харизматичную мать, бабушку и друга

Пятая погибшая не была членом труппы - она просто оказалась рядом.

Джейн Кулич работала в банке Citizens Bank."Один из членов нашей команды, наша сотрудница, шла рядом с платформой на шествии, была сбита и умерла от травм", - говорится в объявлении банка, которое цитирует местная пресса.