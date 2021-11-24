Дайджест: Apple подала в суд из-за слежки за айфонами; журналисты узнали о последних днях Эпштейна

24 ноября 2021, 04:57 GMT Обновлено 47 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Брукса привезли в суд в специальном противосуицидальном костюме

Подозреваемому в наезде на рождественский парад в Висконсине Даррелу Бруксу во вторник предъявили официальные обвинения в умышленном убийстве пяти человек. По каждому из этих обвинений ему грозит пожизненный срок.

Во время рассмотрения дела стало известно о смерти еще одного пострадавшего - восьмилетнего ребенка, который получил серьезную травму головы. В связи с этим обвинение может быть расширено.

За освобождение Брукса был назначен залог в размере 5 млн долларов. Столь высокую сумму судья Кевин Костелло объяснил богатой криминальной историей обвиняемого и тем, что ранее он уже скрывался от правоохранительных органов.

"Я не видел ничего подобного за свою очень долгую карьеру", - сказал судья.

Трагедия произошла в воскресенье во время рождественского шествия в городе Уокешо в пригороде Милуоки. В результате наезда пострадало более 60 человек, 18 из них - дети.

На заседании суда полицейские рассказали, что Брукс намеренно двигался на своей машине зигзагом, чтобы поразить как можно больше людей. Один из офицеров полиции сказал, что на лице мужчины в тот момент не было никаких эмоций.

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Автор фото, AFP

Apple подала в суд на израильскую компанию NSO Group, обвинив ее в разработке ПО для слежки за пользователями айфонов.

Как говорится в пресс-релизе корпорации, она намерена добиваться полного судебного запрета в отношении NSO на использование любых программных продуктов, услуг или устройств Apple.

Летом этого года журналисты выяснили, что спецслужбы как минимум 10 стран использовали для слежки за политиками, журналистами и активистами программное обеспечение Pegasus, разработанное NSO Group.

Сама NSO Group заявила, что ее ПО предназначено для борьбы с преступниками и террористами и поставлялось только государствам, уважающим права человека.

Как говорится в сообщении Apple, в иске против NSO содержится новая информация о том, как именно происходило заражение устройств с помощью Pegasus. В компании отметили, что атаки были направлены на небольшое число пользователей.

"Устройства Apple являются самыми безопасными на рынке, но частные компании, разрабатывающие шпионские программы и спонсируемые государством, становятся все опаснее, - заявил старший вице-президент Apple Крейг Федериги. - Хотя эти угрозы затрагивают лишь очень небольшое число наших пользователей, мы очень серьезно относимся к любым атакам и постоянно работаем над укреплением безопасности и защиты конфиденциальности в [операционных системах] iOS".

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Финансист Джеффри Эпштейн, который предположительно покончил с собой в нью-йоркской тюрьме в 2019 году, за две недели до смерти говорил тюремному психологу, что не способен на самоубийство, потому что слишком труслив и боится боли.

Эти данные содержатся в подробном анализе последних дней жизни Эпштейна, составленном на основе более чем 2 тысяч страниц ранее не публиковавшихся документов и тюремных записей, полученных в соответствии с законом о свободе информации и опубликованных газетой New York Times.

Эпштейна обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации обширной структуры, втягивавшей юных девушек в сексуальное рабство. Сам он заявлял о своей невиновности.

"У меня нет никакого желания покончить с собой. Я бы не сделал этого, - говорил Эпштейн тюремному психологу. Согласно обнародованным документам, финансист также утверждал, что был трусом и не любил боль.

Будучи искусным манипулятором, Эпштейн до последнего обманывал сотрудников исправительного учреждения и заключенных, которым было поручено следить за ним круглосуточно, говорится в документах, которые цитирует NYT.

Подробные записи и отчеты, составленные теми, кто общался с Эпштейном в течение 36 дней его содержания под стражей, показывают, как он неоднократно заверял их, что ему есть ради чего жить, но в то же время намекал, что все больше впадает в уныние. Эти намеки усыпили бдительность сотрудников тюрьмы, говорится в отчетах.

Помимо юридических и административных вопросов, эти материалы дают возможность подробно ознакомиться с последними днями жизни финансиста, а также с тем, что часто отсутствует в публичных отчетах: его голосом.

Дни Эпштейн проводил в закрытом конференц-зале со своими адвокатами, избегая замкнутого пространства тюремной камеры. В беседах с психологами и другими заключенными он рассказывал о своем интересе к физике и математике, давал советы по инвестированию и вспоминал общение со знаменитостями.

Как отмечает New York Times, эти записи не подтверждают теории заговора о том, что смерть Эпштейна не была самоубийством, и не проливают свет на вопросы, поднятые его братом и одним из адвокатов, которые считают, что финансисту могли помочь уйти из жизни. При этом они рисуют картину некомпетентности и небрежности некоторых сотрудников Федерального бюро тюрем США.

Автор фото, AFP

Супруг канцлера Германии Ангелы Меркель, ученый Иоахим Зауэр обвинил своих соотечественников в лени на фоне низких темпов вакцинации от коронавируса и заявил, что отрицание науки никогда не было так заметно, как сейчас.

Зауэр, который был профессором квантовой химии в берлинском университете и считался одним из лучших исследователей в этой области, редко выступает на публике, а особенно высказывается о политике.

Журналистам итальянской газеты La Repubblica удалось пообщаться с ним в Турине, куда Зауэр приехал в качестве нового иностранного члена местной академии наук.

"Поразительно, что треть населения не прислушивается к научным данным, - сказал он, комментируя данные о том, что полную вакцинацию в Германии прошло 68% населения. - Отчасти это связано с ленью и самодовольством немцев. С другой стороны, есть люди, которые следуют личным убеждениям, демонстрируя своего рода идеологическую реакцию на то, что они считают вакцинной диктатурой".

Германия сейчас переживает четвертую волну пандемии - страна регулярно обновляет антирекорды по числу новых заражений, а больницы быстро заполняются. На этом фоне страна отстает от соседей по Западной Европе по темпам вакцинации.

В последние дни идут ожесточенные дебаты о том, следует ли Германии последовать примеру соседней Австрии и сделать прививки обязательными.

Многие эксперты в области здравоохранения связывают низкие темпы вакцинации с огромным объемом дезинформации о свойствах вакцин. По мнению Иоахима Сауэра, это подчеркивает важность привлечения молодежи к работе в научной сфере.

"Наука важна, и было бы здорово, если бы больше молодых людей посвящали себя этому", - сказал он.

Автор фото, Mosgortrans.ru

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