Суд отменил приговор супругам-анархистам, получившим сроки за баннер о ФСБ

47 минут назад

Автор фото, twitter.com/pchikov Подпись к фото, В сентябре Цибуковский и Сафонова были приговорены к реальным срокам

Челябинский областной суд отменил приговор анархистам Дмитрию Цибуковскому и Анастасие Сафоновой, которые ранее получили реальные сроки за баннер, вывешенный на заборе местного управления ФСБ.

Дело Цибуковского и Сафоновой направлено на новое рассмотрение, а они оба освобождены из СИЗО, сообщил со ссылкой на адвокатов правозащитник Павел Чиков. Супругам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

10 сентября Центральный районный суд Челябинска приговорил Сафонову к двум, а Цибуковского к двум с половиной годам колонии.

Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за акцию в поддержку фигурантов дела "Сети" (признана террористической организацией), которая прошла в 2018 году. Тогда на заборе у челябинского областного управления ФСБ был вывешен баннер "ФСБ - главный террорист".

Вскоре после акции Цибуковского, Сафонову и еще несколько анархистов задержали, но затем отпустили. Дело против них дважды прекращали в связи с отсутствием состава преступления, но в апреле 2020 года оно было возобновлено.

Адвокат Андрей Лепехин, представляющий интересы Сафоновой и Цибуковского, называл уголовное дело "местью со стороны сотрудников ФСБ, у которых под носом прошла эта акция, с целью запугать гражданских активистов за негативную оценку работы ФСБ".

Цибуковский утверждал, что в 2018 году подвергался избиениям и пыткам в здании ФСБ. "В процессе они объяснили, что хотят услышать от меня признание в вывешивании баннера на здании ФСБ. Я ответил, что в акции не участвовал и всю ночь отказывался говорить что-либо. Под утро в ход пошел электрошокер", - рассказывал он "ОВД-Инфо" (признано незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента).