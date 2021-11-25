Госдума решает вопрос о лишении Рашкина депутатского иммунитета

19 минут назад

Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS

В Госдуме рассматривается вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, которого застали в лесу в Саратовской области с тушей убитого лося в багажнике.

Согласно повестке заседания, сначала перед депутатами выступал генпрокурор России Игорь Краснов, а за ним - председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба. После этого слово взял Рашкин.

Что сказал генпрокурор

Краснов, обращаясь к парламентариям, заявил, что Рашкин, который состоит саратовском в обществе охотников с 1999 года, не мог не знать правил ведения охоты - в частности, о необходимости получения разрешения на добычу животных.

По мнению прокурора, Рашкин вступил в сговор со своими знакомыми, вместе с ними выследил дикого лося и убил его из своего карабина, таким образов совершив незаконную охоту с причинением крупного ущерба в размере 80 тыс. рублей.

Объяснения Рашкина при задержании прокурор назвал "неуклюжими попытками ввести в заблуждение сотрудников правопорядка".

"Благодаря СМИ этот позор стал общеизвестным, тем более на сегодня Рашкин уже дважды фактически признал причастность к этому деянию, хотя не оставил надежду избежать ответственности. Я крайне нагативно отношусь к подобным проявлениям неискренности", - рассказал депутатам генпрокурор.

"Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, - заявил Краснов. - Мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя по-мужски, брать на себя ответственность и не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, представляя себя жертвой обстоятельств".

Далее Аршба рассказал, что возглавляемая им комиссия по мандатным вопросам на прошлой неделе рекомендовала лишить Рашкина депутатского иммунитета. Комиссия большинством голосов - 13 из 16 присутствующих - одобрили запрос прокуратуры.

Поскольку охота не была связана с исполнением обязанностей депутата, депутаты "не усмотрели никакого основания для отказа в даче согласия", пояснил Аршба. К тому же сам Рашкин говорил, что готов сотрудничать со следствием, напомнил он: "Вот ему такая возможность и представится".

"Это не означает лишения мандата, - подчеркнул Аршба. - Генеральный прокурор, если будет необходимость, еще раз обратится за разрешением о передаче дела в суд".

Что сказал Рашкин

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В своем коротком, но эмоциональном выступлении Ракшин заявил о политической подоплеке дела об охоте и даже о готовящейся расправе над КПРФ.

"Вот уже практически месяца СМИ все эфирное время и печатные площади предоставляют время и площади для освещения это драмы на охоте, - начал он. - Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и сказано столько слов".

На его памяти, пошутил коммунист, столько внимания уделяли только убийству президенту Кеннеди. По его словам, "все очевидно", ведь за 20 лет работы в Госдуме он "обеспечил небо в клеточку не одной сотне коррупционеров и чинуш". Он также связал запрос о возбуждении уголовного дела против него со своей борьбой "за честные и чистые выборы".

"Вот почему устраивают слежку и подставы", - продолжил он, и в очередной раз напомнил, что в Саратовскую область на охоту он был приглашен друзьями-охотниками. Он был уверен, что "охота открыта", "разрешение на отстрел имеется".

"С организатором охоты я знаком лет 20-25! - добавил Рашкин. - Всегда были лицензии, путевки, разрешения на отстрел соответствующих животных... На этот раз, когда я подстрелил лося, к сожалению, разрешения на его отстрел не оказалась..."

Рашкин также напомнил, что добровольно согласился на сотрудничество со следствием и что речь идет не о браконьерстве и продаже туши животного. Он настаивает на политической подоплеке этого дела. "Мой проступок, - сказал он, - стал удобной возможностью выместить старые обиды".

"Готовится расправа над компартией, - предупредил коммунист. - История все расставит по местам. А теперь можете голосовать".

До голосование еще были предусмотрены вопросы. Отвечая на один из них, генпрокурор заявил, что политической подоплеки в деле Рашкина не усматривает.

Дело о незаконной охоте

Инцидент, из-за которого был поднят вопрос о лишении Рашкина депутатского иммунитета, произошел 28 октября в Лысогорском районе Саратовской области.

На следующий день, когда о нем стало известно СМИ, Рашкин заявил, что он вместе с товарищами нашел в лесу уже мертвого лося и решил отвезти его в полицию. При этом Рашкин отмечал, что вскоре их встретила "целая орда фсбшников, полиции и природоохранных структур", а его однопартийцы заявляли, что ситуация очень похожа на провокацию.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 п. "а" ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы. 17 ноября Генпрокуратура направила в Госдуму запрос с требованием снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность, чтобы привлечь его к ответственности.

На следующий день Рашкин изменил свою версию произошедшего. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что его пригласили на охоту, заверив, что разрешение на нее имеется, и что он действительно подстрелил лося, перепутав его с кабаном. Слова о том, что он нашел лося уже мертвым, депутат объяснил опасением за своих друзей и нежеланием кого-то из них подставить.

22 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам согласилась с просьбой прокуроров и рекомендовала нижней палате парламента лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. За это проголосовали депутаты всех фракций, кроме КПРФ.

Рашкин в день заседания комиссии заявил, что морально считает себя виновным и готов возместить 80 тыс. рублей ущерба (в такую сумму его оценила Генпрокуратура), а также купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы полностью компенсировать материальный и биологический урон.

Чего хочет Генпрокуратура?

Представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности Генпрокуратура внесла в Госдуму на прошлой неделе, а на этой уточнила, что неприкосновенность с депутата нужно снять, чтобы провести с ним следственные действия и избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий (избирается судом).

Помимо этого, в Генпрокуратуре настаивают, что Рашкина необходимо лишить депутатской неприкосновенности из-за того, что он "не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления", писал РБК.

"Очевидно, что это политическая расправа. Дело в 80 тысячах рублей ущерба, которое превращено в 2,5 часа эфирного времени, десятки тысяч публикаций. С одной стороны, мы видим, что это политически мотивированное решение, а с другой стороны - нет никакой необходимости принимать [решение о снятие неприкосновенности], учитывая готовность Рашкина как компенсировать вред, так и давать все необходимые показания", - заявлял секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

В КПРФ также допускают, что суд может избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета на его работу в качестве главы московского комитета партии. "Скорее всего, речь идет о запрете проводить митинги, шествия, запрет на выступления в СМИ, запрет на ведение какой-либо работы в качестве первого секретаря городского комитета", - считает депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

Что такое депутатская неприкосновенность?

Неприкосновенность депутатам Госдумы и членам Совета Федерации гарантируется Конституцией России. "Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей", - говорится в Конституции.

Согласно постановлению конституционного суда, неприкосновенность не является личной привилегией депутатов и сенаторов, а служит публичным интересам, чтобы обеспечить независимость их деятельности и оградить от необоснованных преследований.

Это не значит, что депутата или сенатора совсем нельзя осудить за уголовное или административное нарушение. Конституционный суд трактует положение о неприкосновенности как то, что привлечение к ответственности депутатов и сенаторов должно сопровождаться более тщательными и обоснованными основаниями, чем обычно, для сохранения народовластия.

Неприкосновенностью могут обладать и депутаты региональных законодательных органов - этот вопрос решается каждым субъектом самостоятельно.

Исследователи отмечают и негативные стороны неприкосновенности у депутатов. Так, неприкосновенность не способствует борьбе с коррупцией и создает у депутатов ощущение элитарности. Кроме того, возможность снимать неприкосновенность может быть использована против борьбы с оппозицией.

Самый известный случай злоупотреблением депутатской неприкосновенности - это выдвижение в Госдуму в 1994 году создателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди. Он баллотировался в Госдуму для того, чтобы избежать ареста по обвинению в сокрытию доходов.

С кого еще снимали депутатскую неприкосновенность?

За все свои созывы Госдума лишила неприкосновенности десятерых депутатов, и почти все они были членами системной оппозиции, подсчитал телеграм-канал "Можем объяснить". Чаще всего депутатов обвиняли в экономических преступлоениях: мошенничестве или хищении.

Так, с 2012 по 2018 год неприкосновенности были лишены пять членов "Справедливой России": Вадим Белоусов, Илья Пономарев, Алексей Митрофанов, Олег Михеев и Геннадий Гудков. Неприкосновенность с них была снята в связи с обвинениями в экономических преступлениях. Гудков лишился неприкосновенности одновременно с депутатским мандатом.

По делу о мошенничестве был лишен неприкосновенности и депутат от КПРФ Николай Паршин, а еще одного коммуниста Владимира Бессонова лишили неприкосновенности по делу о применении насилия к представителю власти - в 2011 году он организовал митинг, который пытались сорвать полицейские, и на акции завязалась драка.

Неприкосновенности в нулевые годы лишились два депутата, которых обвинили в мошенничестве: Ашота Егиазаряна (ЛДПР) и Владимира Головлева (СПС).