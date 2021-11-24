Удача, ставшая кошмаром. В Мексике бандиты требуют от выигравших в лотерею родителей поделиться

36 минут назад

Автор фото, Barcroft Media Подпись к фото, В знаменитой "Лотерее с самолетом" можно выиграть до миллиона долларов, а если повезет - стать владельцем роскошного президентского авиалайнера

Для небольшого семейного детского сада на юге Мексики крупный выигрыш в лотерею обернулся кошмаром. На родителей начали давить организованные преступные группировки, которые требуют, чтобы внезапно разбогатевшие семьи "помогли" им деньгами.

История произошла в небольшом городе Окосинго с населением около 200 тыс. человек, расположенном в южном штате Чьяпас.

В сентябре прошлого года коллектив детсада выиграл огромную сумму - 20 млн песо или 950 тыс. долларов - в одну из самых известных лотерей в Мексике, "лотерею с самолетом".

Билет ясли получили в подарок от анонимного благотворителя в рамках программы по распределению лотерейных билетов среди бедных школ, яслей и детских садов.

Билет оказался счастливым. Было решено, что выигрышем распорядятся родители детей, которые ходят в ясли. Таким образом, обладателями приза стали несколько десятков городских семей.

Первым делом на здании детсада решили установить новую крышу, но вскоре на связь с родителями начали выходить представители местной банды Los Petules. Они требовали, чтобы семьи поделились выигрышем с ними.

Родители отказались и установили новую крышу. Им начали поступать угрозы. В марте в отца одного из детей стреляли. Бандиты постоянно требовали, чтобы все деньги отдали им, но в нынешнем году родители объявили, что потратят оставшиеся 14 млн песо на улучшение своего района.

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"Им нужны эти деньги, чтобы купить оружие. Мы этого не хотим, поэтому в нас стреляют. Они заставили нас отдать им карточку с частью денег, а власти им позволили. Сейчас эта карточка и эти деньги у них", - рассказывал в интервью местным СМИ один из родителей, Марсело Сантис Лопес.

В октябре 28 семей из-за нападений бандитов на женщин и детей вынуждены были покинуть город и укрыться в деревне неподалеку. Они написали коллективное обращение, в котором заявили, что на им продолжают угрожать.

Один из членов родительской ассоциации говорит, что, бежав, семьи потеряли всё: "скот, дома, холодильники, урожаи фасоли и кукурузы, кур". Пока банда каким-то образом не исчезнет, эти семьи не смогут вернуться домой.

У "Лотереи с самолетом" есть своя интересная история. Ее главный приз - это бывший президентский самолет "Боинг-787" Dreamliner, заказанный в 2012 году президентом Фелипе Кальдероном. Это роскошный, сделанный под заказ авиалайнер, от которого, по информации Си-эн-эн, правительство никак не может избавиться.