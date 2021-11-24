"Я против укола непроверенной бякой". Что ответили российские "противники вакцинации" на письмо врачей

31 минуту назад

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Письмо противникам вакцинации, опубликованное в среду главврачами крупных "ковидных" больниц, начинается со слов: "Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19". Политики, общественные деятели и артисты, которых записали в число "антиваксеров", убеждены, что их позицию авторы письма как раз не поняли.

Открытое письмо было адресовано 12 знаменитостям. В их числе - лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, музыкант Константин Кинчев.

Главврачи в своем обращении предложили устроить для лидеров общественного мнения экскурсию по реанимациям с больными Covid-19 и патологоанатомическим отделениям.

Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать. Ждем вас", - говорится в тексте письма.

Большинство адресатов письма отреагировали на обращение врачей с заметным раздражением и, как сообщается, готовят общий ответ. По их словам, их ошибочно причислили к "антиваксерам", на самом деле они критикуют не прививки, а кампанию по вакцинации.

Против обязательной вакцинации

"Они просто перепутали понятия - медицинские и социальные. Ни один из нас не утверждает, что болезни нет, ни один из нас не выступает против вакцинации. Мы выступаем против обязательной вакцинации, но этого слышать никто не хочет", - сказал телеведущий Оскар Кучера (он также в числе адресатов письма) агентству ТАСС.

Он также скептически оценил приглашение врачей в красные зоны больниц. "Что они хотят показать? Что люди болеют, умирают? Я в курсе, я потерял своего папу от Covid-19", - сказал он.

Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев также не считает себя противником вакцинации, однако выступает против любых "принудительных медицинских процедур".

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В ответ на предложение посетить "красную зону" Кинчев заметил, что сам провел в реанимации "красной зоны" больше месяца (с диагнозом Covid-19) и не понаслышке знает, "что и как там происходит".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также заявил, что не является противником вакцинации, более того - он сам поставил прививку от Covid-19.

"Я - не антиваксер, а сторонник добровольной вакцинации", - написал Миронов в "Твиттере".

В интервью Би-би-си Сергей Миронов подчеркнул, что письмо врачей "явно не по адресу": "Тот, кто составил и подсунул врачам этот текст безапелляционно утверждает в нем, что им известна моя позиция по поводу вакцинации. Однако из дальнейшего содержания письма становится очевидно, что о моей позиции им как раз ровным счетом ничего неизвестно.

"Свою точку зрения по вопросу вакцинации от коронавируса я выражал неоднократно и предельно ясно. Я всегда говорил, что вакцинация необходима для победы над пандемией, сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться. На сегодня почти все члены нашей фракции сделали прививки", - добавил он.

В КПРФ также прокомментировали обращение врачей, отвергнув предположение, что лидер партии Геннадий Зюганов является противником вакцинации.

"Геннадий Андреевич не противник вакцинации, он сам прививался два раза. И он не призывает не вакцинировать", - заявил изданию Znak.com пресс-секретарь компартии Александр Ющенко.

На вопрос, пойдет ли Геннадий Зюганов по приглашению врачей в "красную зону", в КПРФ заявили, что"Зюганов и так постоянно в красной зоне: вся страна - красная зона".

"Тема борьбы с вирусом - не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего Президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным [...] Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться", - заявил Петр Толстой.

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"Эксперимент неисследованной вакцины"

Еще одно возражение, выдвигаемое "антиваксерами" из письма, - вакцина еще недостаточно изучена. При этом подчеркивается, что ничего плохого в вакцинации как таковой нет.

Российский политический деятель, бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал авторов письма "одиннадцатью друзьями бигфармы", раскритиковав обращение к предполагаемым "антиваксерам".

"Когда, в том числе и Денис Проценко, ещё на горшок даже не ходил, я работал в выездной бригаде реанимации. И мне не надо смотреть ни красные зоны, ни реанимации, ни патологоанатомические отделения - я всё это видел. Это увод темы в сторону", - заявил Лысаков изданию "Подъем".

Лысаков сказал, что он не является противником вакцинации как таковой, однако выступает против использования непроверенных вакцин.

"А именно это там предлагают колоть. Эти предложения не по адресу, и письмо это составлено в примитивной форме", - сказал Лысаков. При этом, по его мнению, на федеральных каналах "не дают трибуну известным вирусологам" и "затыкают рот всем, кто имеет альтернативную точку зрения" (на кампанию по вакцинации населения).

Актриса и телеведущая Мария Шукшина в "Фейсбуке" написала, что перечисленные в письме "антипрививочники" в большинстве своем не против процесса вакцинации, а против "порядка его реализации".

"Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи", - отметила Шукшина.

"Считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников... Предлагаю всем вместе написать письмо президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах", - добавила она.

Музыкант Юрий Лоза на приглашение поехать в ковидные больницы ответил отказом. "Я здоров, поэтому ехать туда, где полно внутрибольничной инфекции - это гарантировано заразиться. Они этого хотят?".