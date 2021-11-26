Журналиста Олега Еланчика внесли в реестр "иностранных агентов"

22 минуты назад

Автор фото, Sergei Karpov/TASS

Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента журналиста и активиста Олега Еланчика. Также в эту пятницу в список попало юридическое лицо группы журналистов, признанных "иностранными агентами" раньше.

Еланчик - главный редактор интернет-издания Sota.vision и активист нескольких правозащитных движений. Sota.vision распространяет свои материалы в социальных сетях. Он вошел в список под номером 99.

Под номером 98 в реестр попало ООО "Нобелевский призыв", учрежденное журналистами, которых объявили "иностранными агентами" 8 октября - в этот же день главный редактор "Новой газеты" был объявлен лауреатом Нобелевской премии. Это юридическое лицо было создано для подачи отчетности в минюст.

До сих пор в реестре СМИ-"иноагентов" было 97 строк. В последний раз он пополнялся в прошлую пятницу, когда в него были внесли два учрежденных ранее признанным "иноагентом" юрлица. Еще неделей ранее в реестр включили ЛГБТ-активиста Игоря Кочеткова.

До этого, 8 ноября, в реестр "иностранных агентов" внесли покинувшего Россию адвоката Ивана Павлова и его коллег, а перед этим, 15 октября, добавили издания Republic и "Росбалт".

Еще неделей ранее, 8 октября, минюст расширил список сразу на 12 пунктов, признав СМИ-"иноагентами" три интернет-издания и девять физлиц (большинство из них - журналисты).

Самое масштабное пополнение реестра произошло 29 сентября, когда в него внесли 24 новые записи. Тогда "иноагентами" объявили, в частности, издание "Медиазона", ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова, а также ряд электоральных экспертов, сотрудничавших с движением "Голос" (признан объединением, выполняющим функции "иноагента").

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Общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" стало первым в новом реестре - незарегистрированных общественных объединений, признанных "иностранными агентами". Вторым 29 сентября в него был внесен правозащитный проект "ОВД-Инфо". А 8 ноября список пополнило общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть".

До декабря 2020 года в реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре в него были впервые включены физлица (пять человек), которых де-юре по статусу приравняли к СМИ, а затем он начал стремительно пополняться.

В конце октября ситуацию с расширением реестра комментировал президент Владимир Путин. Выступая на заседании клуба "Валдай", он не согласился с тем, что в России могут записывать в "иноагенты" "ковровым образом".

"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их [иностранных агентов] у нас? Что, каждый второй, что ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - заявил Путин на фоне опасений, что вскоре список могут пополнить сотни изданий и фамилий.

Отвечая на вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, недавно получившего Нобелевскую премию мира, Путин заявил, что российский закон об "иноагентах" не запрещает иметь собственное мнение, но "деньги из -за бугра должны быть окрашены" (речь, вероятно, идет о пометке, которую должны ставить на своих материалах "иноагенты").

При этом, отметил Путин, в России, в отличие от США, нет уголовной ответственности для "иноагентов". Однако с весны 2021 года в России действует закон, предусматривающий до пяти лет лишения свободы для физлиц-"иноагентов" за "злостное уклонение" от их обязанностей. Сам Путин подписал его в конце прошлого года.