Форвард сборной Франции Карим Бензема приговорен к году тюрьмы и штрафу за шантаж. Что грозит его карьере?

2 часа назад

Автор фото, Aurelien Meunier Подпись к фото, Скандал стоил Бензема места в сборной Франции, но в мае этого года он был восстановлен после пятилетнего перерыва

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема признан виновным в сговоре с целью шантажа своего товарища по сборной Матьё Вальбуэны с помощью компрометирующей его видеозаписи.

33-летний Бензема приговорен к одному году тюремного заключения с отложенным сроком отбывания и к штрафу в размере 75 тыс. евро (84 тыс долларов). Он - один из пяти обвиняемых по этому делу, остальные четверо получили от полутора до двух с половиной лет тюрьмы без отсрочки.

По версии прокуратуры, Карим Бензема вступил в сговор с мошенниками, завладевшими видео сексуального содержания с участием Вальбуэны и требовавшими от него выкуп.

Вынося вердикт судья подчеркнул, что Карим Бензема лично пошел на уловки и ложь, чтобы убедить своего товарища по команде подчиниться шантажу.

Бензема настаивает на своей невиновности. По его словам, он лишь выступил посредником между шантажистами и Вальбуэной, пытаясь помочь приятелю избавиться от проблемы.

Адвокаты Бензема намерены обжаловать решение суда.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Адвокаты Бензема будут апеллировать в суды высших инстанций

Ни один из футболистов при оглашении приговора в суде Версаля не присутствовал: Бензема готовится к матчу мадридского "Реала" против тираспольского "Шерифа" в Лиге чемпионов, а Вальбуэна играет за греческий "Олимпиакос" и находится сейчас со своим клубом.

Как сообщает французская пресса, скандал, начавшийся в 2015 году, потряс футбольную общественность страны. Бензема и и Вальбуэна были исключены из сборной Франции.

В мае этого года Бензема был восстановлен в составе, а месяц назад футбольная ассоциация Франции заявила, что обвинительный приговор совсем не обязательно повлияет на позиции нападающего в сборной.

Футбольные специалисты отмечают, что, несмотря на пятилетний перерыв в составе команды, Бензема находится на пике формы. В 13 последних матчах сборной он забил девять голов.

Также на его счету 10 голов за мадридский "Реал" в этом сезоне. Испанский клуб пока не прокомментировал приговор своему нападающему.

Карим Бензема - один из претендентов на "Золотой мяч", ежегодную футбольную награду, присуждаемую лучшему футболисту календарного года. Ее обладатель будет объявлен на следующей неделе.

Компромат и шайка вымогателей

История началась 2015 году в Марселе, когда Матьё Вальбуэна попросил человека по имени Аксель Анго скачать файлы с его телефона на другое устройство.

Анго обнаружил на телефоне футболиста очень откровенное видео секса и сделал себе копию, после чего вместе с напарниками - Мустафой Зуайю и Юнесом Хуассом - вымогал у Вальбуэны деньги, угрожая обнародовать компромат.

В июне того же года, во время сборов на одной из тренировочных баз во Франции Бензема сообщил Вальбуэне, что ему известно о сложившейся ситуации, и посоветовал товарищу заплатить шантажистам.

В материалах дела, правда, говорится, что Бензема не советовал, а оказывал давление на жертву вымогательства. По версии прокуратуры, он запугивал Вальбуэну словами: "Будь осторожен, Матьё, это серьезные головорезы".

После этого Матьё Вальбуэна обратился в полицию, где была спланирована спецоперация с участием внедренного агента.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До скандала Матьё Вальбуэна (слева) и Карим Бензема (справа) вместе играли за сборную Франции

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В ходе операции на первый план вышел еще один человек, впоследствии также попавший на скамью подсудимых - Карим Зенати, который оказался другом детства Карима Бензема.

Тогда у правоохранителей и закрепилась версия, что Бензема находится в сговоре с бандой шантажистов и осознанно взял на себя роль посредника. В разговорах с Вальбуэной Бензема предлагал вывести его на некого человека, которому "можно доверять" и который проследит, чтобы видео точно было уничтожено после выплаты требуемой суммы.

Этим надежным человеком должен был стать Карим Зенати.

К тому времени полиция уже вовсю прослушивала телефоны вымогателей, и на одной из записей слышно, как Бензема говорит Зенати: "Он не воспринимает нас всерьез".

Зенати отвечает: "Мы с этим разберемся. Если он не хочет так [как мы ему предлагаем], ему придется иметь дело с пираньями".

В начале судебного процесса Матьё Вальбуэна сказал, что никогда не собирался платить шантажистам, хотя и понимал, что утечка видео будет стоить ему отношений с французской сборной.