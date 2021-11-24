27 мигрантов утонули в Ла-Манше, пытаясь добраться до Британии

26 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ноябре из Франции в Британию через Ла-Манш прибыло рекордное число мигрантов

По меньшей мере 27 мигрантов утонули, направляясь к берегам Великобритании из Франции на лодке через пролив Ла-Манш. Сигнал бедствия подали находившися неподалеку рыбацкие суда.

Британские и французские власти, несмотря на наступившую темноту, проводят спасательную операцию, в которой задействованы суда и авиация.

О трагедии сообщило французское правительство. Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что она стала результатом преступной контрабанды людьми.

По словам депутата парламента от Дувра и Дила Натали Элфик, это происшествие в очередной раз напомнило о необходимости останавливать лодки прежде, чем они отправятся в опасное плавание.

"По мере приближения зимы море становится неспокойным, а вода - более холодной, и риск гибели людей возрастает, - отметила Элфик. - Поэтому гуманно и правильно было бы пресечь эти опасные попытки".

По данным Би-би-си, иммиграционные власти Дувра доставили в среду на берег часть мигрантов, которым удалось добраться до Британии на маленьких лодках. В общей сложности попытку пересечь Ла-Манш в среду предприняло около 25 малых судов.

Служба береговой охраны Франции подала сигнал SOS после того, как 15 человек оказались в воде.

В прошлый понедельник число мигрантов, за этот год добравшихся до Великобритании по морю, в три раза превысило прошлогодние показатели.

Ранее в ноябре был установлен новый рекорд, когда за один день в Британию по морю прибыло более тысячи мигрантов.

Ла-Манш считается самым оживленным морским маршрутом в мире, и на этом маршруте часто гибнут люди, на свой страх и риск пускающиеся в плавание на надувных лодках. Только за последние недели, не считая сегодняшнего случая, в проливе погибло по меньшей мере 10 человек.