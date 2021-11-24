Участники митинга антиваксеров в Киеве вышли с QR-кодами "Единой России"

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Изображенный на этих плакатах QR-код ведет на сайт партии "Единая Россия"

Несколько тысяч противников принудительной вакцинации против коронавируса провели акцию протеста в центре Киева. Некоторые демонстранты держали в руках плакаты с нарисованными на них перечеркнутыми QR-кодами - это должно было символизировать их сопротивление ограничениям, которые украинские власти вводят для невакцинированных граждан страны. Но изображенные на этих транспарантах QR-коды никак не связаны с вакцинацией, а ведут на сайт российской партии власти "Единая Россия".

Украинские спецслужбы ранее задержали одного из лидеров антивакцинаторского движения по подозрению в действиях, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти.

QR-код ведет в "Единую Россию"

В рамках акции, которая состоялась в среду, несколько тысяч человек прошли маршем от здания украинского парламента до офиса Службы безопасности Украины. Они протестовали против принудительной вакцинации украинцев от коронавируса и карантинных ограничений.

С формальной точки зрения прививка от Covid-19 не является принудительной для всех на Украине. Вакцинация обязательна для работников образовательных заведений и органов власти. В случае если эти люди отказываются прививаться, они отстраняются от работы без сохранения заработной платы.

Кроме того, на протяжении последних недель власть ввела ряд дополнительных ограничений для регионов, отнесенных к "красной зоне" карантина с неблагополучными эпидемиологическими показателями. Там невакцинированных граждан не пускают в спортзалы, торговые центры или заведения общепита.

По данным украинского минздрава, полный курс вакцинации прошли около 10 млн украинцев, то есть примерно четверть населения страны. В то же время, согласно опросам около 36% населения Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса.

Нынешняя акция протеста - уже второе выступление противников вакцин за последний месяц. Ее участники требовали отменить карантинные ограничения и "обязательные" прививки.

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Активисты вышли на улицы украинской столицы с плакатами вроде: "Мы против медицинских экспериментов над нашими детьми", "Долой антиконституционные ограничения!", "Скажи "Нет" обязательной вакцинации" и даже "Геть (укр. - "долой") Зеленского".

В объективы журналистов сразу нескольких СМИ попала группа протестующих, которые выступали против QR-кодов, то есть против ограничений, введенных для невакцинированных граждан страны. Оказалось, что перечеркнутые QR-коды на этих плакатах ведут на сайт российской партии власти - "Единой России".

После того, как информация об этом появилась в "Фейсбуке" Украинской службы Би-би-си, одна из пользовательниц с ником "Oksana Kranina" оставила под фото надпись такого содержания: "Добрый день, злые люди. Я девушка с фото. Во-первых, фото из сети интернет, во-вторых, QR-код перечеркнут, потому что мы против, и в том числе против "Единой России".

Судя по фотографиям в профайле Оксаны Краниной, она похожа на стоящую слева участницу пикета на этом фото (с плакатом "Я жива людина, а не товар!" - "Я живой человек, а не товар"):

Автор фото, Facebook/unian

Один из организаторов акции антивакцинаторов, лидер добровольческого движения "ОУН" (организация запрещена на территории Российской Федерации) Николай Коханивский сказал Би-би-си, что во время акции неоднократно подчеркивал, что не допустит на ней никаких пророссийских лозунгов, флагов и даже выступлений на русском языке. "Всего проконтролировать я не могу. От пророссийского элемента мы всячески пытаемся отмежеваться", - заявил он.

Коханивский заявил, что участников акции в среду можно условно разделить на две примерно равные части в зависимости от отношения к Остапу Стахиву - одной из ключевых фигур антиваксерского движения Украины. "Наша часть митингующих сегодня к Службе безопасности не пошла", - заявил он.

В результате около здания СБУ собрались только те, кто требовал освобождения Стахива.

Кто такой Стахив

Один из лидеров антиваксерского движения в соцсетях, львовский блогер и активист Остап Стахив был задержан Службой безопасности Украины на прошлой неделе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Противники вакцинации проводят акции протеста в Киеве уже не впервые

Украинская спецслужба заявила, что ей удалось "блокировать деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.

"Злоумышленники призывали к насильственной смене конституционного строя [Украины]. По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы", - говорилось в сообщении СБУ по этому поводу.

В спецслужбе сообщали, что члены сети антивакцинаторов собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой.

18 ноября суд во Львове поместил Остапа Стахива на два месяца в СИЗО. Чтобы остаться на свободе ему предлагали заплатить залог в размере почти 1 млн гривен (около 2,7 млн рублей или 37 тыс. долларов). Таких денег у Стахива не нашлось и с того времени он находится за решеткой.

На вечер среды запланировано рассмотрение апелляции по делу Стахива. Прокуратура требует безальтернативного ареста задержанного, а сам Стахив настаивает на своей невиновности и требует освободить его из-под стражи.