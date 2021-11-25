Дайджест: мигрантов в Ла-Манше мог сбить контейнеровоз; демократы в США против назначения уроженки СССР на высокий пост

25 ноября 2021, 04:54 GMT Обновлено 37 минут назад

Автор фото, AFP

По меньшей мере 27 мигрантов погибли в среду, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш и попасть из Франции в Великобританию.

Международная организация по миграции заявила, что это самая крупная трагедия в Ла-Манше за все время наблюдения за мигрантами с 2014 года.

По данным Би-би-си, иммиграционные власти Британии доставили на берег часть мигрантов, которым удалось добраться до берега на маленьких лодках. В общей сложности попытку пересечь Ла-Манш в среду предприняло около 25 малых судов.

Как сообщает французское издание La Voix Du Nord, крушение лодки с мигрантами могло произойти в результате столкновения с контейнеровозом. Официально эта информация не подтверждена.

Ла-Манш является самым загруженным проливом в мире - ежедневно по нему проходит более 500 судов.

Число нелегальных мигрантов, которые добрались на лодках до Британии, за минувший год выросло в три раза и составило почти 30 тысяч человек.

За последние несколько недель при попытке переплыть Ла-Манш уже погибли как минимум 10 человек.

Британский премьер Борис Джонсон накануне пообещал уничтожить бизнес контрабандистов, которые занимаются нелегальной перевозкой людей.

Французские власти заявили, что с начала года по подозрению в причастности к перевозке мигрантов было арестовано более 1,5 тысяч человек.

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Верховный суд России рассмотрит иск Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного общества "Мемориал", который ранее был признан организацией, выполняющей функции иностранного агента.

"Мемориал" - одна из старейших правозащитных организаций России.

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Три немецких партии - социал-демократы, зеленые и свободные демократы - накануне договорились о формировании нового правительства Германии во главе с лидером социалистов Олафом Шольцем. Он сменит на посту канцлера Ангелу Меркель.

Партия Меркель, Христианско-демократический союз, заняла на выборах второе место и уходит в оппозицию. Сама Меркель, возглавлявшая правительство Германии 16 лет, задолго до выборов объявила, что не будет участвовать в них и уйдет на покой.

Один из главных пунктов программы нового правительства - борьба с изменением климата: оно планирует взять курс на закрытие угольных электростанций к 2030 году и отказ от бензиновых и дизельных автомобилей.

Серьезных перемен в политике в отношении России немецкие обозреватели от нового правительства не ждут.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мигранты отправляются на лодке в Британию. Этой группе удалось добраться до противоположного берега

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Корреспонденты агентства Рейтер накануне стали свидетелями того, как еще одна группа мигрантов отправлялась из Франции через Ла-Манш в направлении Британии.

"Закутанные от холода в черные шерстяные шапки и пуховики, мигранты тащили резиновую лодку на своих плечах и головах под мрачным ноябрьским небом, через дюны к пляжу", - пишут они.

Группа отправилась в Британию вскоре после рассвета. Около 15 человек несли лодку, за ними шли семьи с детьми. Позади них мужчины тащили навесной лодочный мотор.

Один мужчина держал за руку маленького мальчика. Двое других несли на плечах детей поменьше, а женщины несли вещи.

Французский полицейский автомобиль направился к группе, замигал фарами и объехал мигрантов, пытаясь преградить им путь к морю.

Женщина с маленьким ребенком вышла на дорогу перед полицейскими и закричала. Автомобиль остановился и вскоре отправился патрулировать другую часть пляжа.

Когда полиция уехала, мигранты по песку выбрались на берег, погрузили детей на лодку и вытолкнули ее в море. Одна из женщин зашла в холодную воду и крикнула журналистам, куда направляется: "В Великобританию".

Будучи по пояс в воде, люди забирались в шлюпку, им помогали те, кто уже был на борту. Наконец, крошечная лодка была заполнена. Некоторые мигранты махали руками тем, кто на берегу.

Спустя несколько часов они высадились на берег неподалеку от Данженесса, где их встретили спасатели и британские пограничники.

Автор фото, Reuters

Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить демократов в конгрессе исключить санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" из оборонного бюджета страны, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

По их данным, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и его помощники звонили сенаторам, призывая их отклонить поправки, предусматривающие санкции против компаний, участвующих в проекте.

Как отмечает издание, поправки могут резко ограничить возможности исполнительной власти по введению, применению, продлению или отмене санкций.

"Работа Сената может быть заблокирована каждый раз, когда подается стандартная отчетность каждые два месяца. Последствия выходят далеко за рамки [Северного потока]", - сказал изданию представитель демократов.

Кроме того, по словам одного из сотрудников Конгресса, представители администрации Байдена заявили, что считают важным не испортить отношения с Германией, которая будет важным союзником в случае возможного конфликта России с Украиной.

Действия администрации вызвали гнев конгрессменов-республиканцев, пишет Foreign Policy.

"Администрация Байдена пытается прикрыть свое катастрофическое решение потокать России и ущемлять наших союзников, принятое в начале этого года, - сказал член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс. - Они знают, что санкции в отношении "Северного потока 2" пользуются сильной двухпартийной поддержкой, и прибегли к закулисной тактике давления, чтобы избежать позора".

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Американское издание Axios пишет, что пятеро сенаторов-демократов сообщили, что не будут поддерживать кандидатуру Саулы Омаровой на пост главы Управления финансового контроля США, фактически закрыв уроженке СССР путь к этой влиятельной должности.

Представители администрации Байдена в курсе позиции сенаторов и понимают, что шансы Омаровой на утверждение практически равны нулю, тем не менее, продолжают публично поддерживать ее.

"Белый дом продолжает решительно поддерживать ее историческую кандидатуру, - сказал изданию представитель Белого дома. - Саула Омарова обладает исключительной квалификацией для этой должности. С момента ее выдвижения с ней обращались несправедливо, устраивая травлю".

Омарова пыталась защитить свою кандидатуру на слушаниях на прошлой неделе, но республиканцы обрушились на нее, припомнив научные труды о банковском регулировании, а также кандидатскую диссертацию с анализом трудов Карла Маркса.

В частности, сенатор Джон Кеннеди спросил, должен ли он называть Омарову "профессором" или "товарищем".

"Я не коммунист, - ответила Омарова. - И не придерживаюсь этой идеологии. Я не могла выбирать, где мне родиться. Моя семья страдала при коммунистическом режиме, и я горжусь тем, что я американка".