"Что не так с судьей?" Суд в Индии смягчил наказание за оральный секс с ребенком

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мальчики в Индии подвергаются сексуальному насилию так же часто, как девочки

Верховный суд Аллахабада в индийском штате Уттар-Прадеш сократил тюремный срок мужчине, который склонил 10-летнего мальчика к оральному сексу.

Суд первой инстанции в соответствии с законом о защите детей от сексуальных преступлений приговорил насильника к 10-ти годам тюрьмы, а апелляционная инстанция посчитала, что насилие было не таким серьезным и сократила срок до 7 лет. Это решение вызвало волну возмущения в Индии.

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда мужчина пришел в дом своих знакомых, взял ребенка и отвел его в местный храм, где подверг сексуальному насилию. Он дал ребенку 20 рупий (27 центов), чтобы тот не рассказывал о случившемся, и пригрозил ему последствиями, если он не будет молчать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правозащитники в Индии называют сексуальное насилие в отношении детей эпидемией

Суд первой инстанции в августе 2018 года признал мужчину виновным в "проникающем сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах" и приговорил его к 10 годам тюремного заключения.

Апелляционная инстанция на прошлой неделе решила, что в деле нет отягчающих обстоятельств, и сократила срок его тюремного заключения до семи лет.

Это решение вызвало критику юристов: в законе о защите детей от сексуальных преступлений четко написано, что любое насилие в отношении ребенка младше 12 лет является отягчающим обстоятельством.

Многие указывают на недавнее решение Верховного суда Индии, который на прошлой неделе отменил вердикт суда Мумбаи, смягчившего наказание для насильника на основании того, что между ним и жертвой "не было кожного контакта".

Верховный суд отметил, что судьи должны принимать во внимание сам факт сексуального насилия, а не его детали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Почти всегда насильник знаком с жертвой - это или друг, член семьи или кто-то, кто должен заботиться от ребенке

Решение суда Аллахабада вызвало возмущение не только юристов, но и обычных людей.

"Невозможно представить", "Никакое наказание не сможет помочь мальчику забыть эту травму", "Что не так с судьей?" - так реагировали пользователи "Твиттера" на решение суда.

Среди разгневанных таким применением закона была и депутат индийского парламента Махуа Моитра.

"Суды, проснитесь! Закон призван спасти детей от самых гнусных преступлений. Не дискредитируйте его", - заявила она.

Индия удерживает печальный антирекорд по количеству детей, подвергающихся сексуальному насилию.

В прошлом году Национальное бюро регистрации преступлений зарегистрировало 43 тыс. нарушений закона о защите детей от сексуального насилия - в среднем одно дело каждые 12 минут.

Исследование, проведенное в 2007 году министерством по делам женщин и детей, показало, что более 53% из почти 12,3 тыс. опрошенных детей сообщили об одном или нескольких случаях сексуального насилия.

Автор фото, iStock Подпись к фото, Правозащитники говорят, что реальные масштабы сексуального насилия неизвестны никому, так как о многих случаях просто не заявляют

Исследование также показало, что вопреки распространенному мнению о том, что насилию подвергаются в основном девочки, более 53% назвавших себя жертвами насилия в детстве были мальчики.

Полиция утверждает, что в более чем 90% случаев обидчики известны жертве - как и в приведенном случае с 10-летним мальчиком, которого принудил к оральному сексу знакомый семьи.

Правозащитница Ануджа Гупта, которая последние 25 лет занимается проблемой сексуального насилия над детьми, говорит, что официальные данные не отражают всего масштаба, поскольку о большинстве случаев даже не сообщается.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сексуальное насилие в отношении детей - это огромная проблема в Индии, где ежегодно сообщается о десятках тысяч случаев

"Сексуальное насилие над детьми - это эпидемия, которую не видно и не слышно. Оно повсюду. Это происходит в каждом втором доме и из поколения в поколение. Но есть стигма и общее нежелание говорить на эту тему, поскольку многие из насильников - близкие и члены семьи. Люди, включая пострадавших, говорят, что они будут разбираться с этим внутри семьи, поэтому на один случай, дошедший до суда, приходятся сотни, о которых умолчали", - говорит она.

Сама пережившая сексуальное насилие в детстве, Ануджа Гупта говорит, что ситуация с годами не меняется. "То же, что случилось со мной, происходит с подростками сейчас", - утверждает она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Юристы говорят, что закон о защите детей от сексуальных преступлений нужно применять со всей строгостью

По ее словам, закон и система уголовного правосудия - это борьба с последствиями, а надо работать с причинами насилия, которые лежат в социуме.

"С эпидемией насилия нужно бороться, как с любой другой эпидемией. В борьбу должны быть вовлечены все - правительство, общество и семья. Правительство должно распространять информацию, развеивать мифы, бороться с предрассудками людей", - убеждена она.

Однако первым шагом должно быть признание проблемы и ее масштабов.