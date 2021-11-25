Иммиграция в Британию рухнула почти на 90% - из-за ковида и брексита

38 минут назад

Автор фото, PA Media

В первый год пандемии сальдо миграции - разница между числом приехавших и уехавших - в Британии рухнуло сразу в восемь с лишним раз. Правда, это очень приблизительная оценка - точный учет британские власти не ведут.

По оценке Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS), в 2020 году число жителей Британии увеличилось за счет миграции всего на 34 тыс. человек. Годом раньше сальдо было 271 тыс. человек. Падение, таким образом, составило 88%.

В последний раз сравнимый уровень иммиграции в Британию был в 1997 году: тогда в страну приехало на 48 тыс. человек больше, чем уехало - опять-таки, по приблизительным оценкам. На пике же, в 2014-2015 финансовом году, сальдо миграции составило 331 тыс. человек.

Помимо ковида, какую-то роль в падении числа иммигрантов сыграл и выход Британии из Евросоюза, но вычленить долю брексита в этом процессе практически невозможно, и ONS полагает, что массового исхода граждан ЕС из страны не было.

Тем не менее, сальдо миграции граждан ЕС, по оценке ONS, в 2020 году оказалось отрицательным: уехало на 94 тыс. граждан стран ЕС больше, чем приехало.

В марте 2020 года, вскоре после прихода коронавируса, правительство Великобритании рекомендовало гражданам куда-либо ездить только в случае крайней необходимости; Британия не закрывала международное авиасообщение, но это сделали многие другие страны, и в результате поток пассажиров в британских аэропортах обмелел на 95%.

Всего в 2020-м, с его качелями вводившихся и отменявшихся ограничений, в Соединенное Королевство, по приблизительной оценке ONS, приехали и остались 268 тыс. человек, а уехали насовсем 234 тысячи. Годом раньше их было 592 тыс. и 300 тыс. соответственно.

Заложенная приблизительность

Бюро национальной статистики подчеркивает, что оценки миграции в 2020 году получены экспериментальным методом анализа и характеризуются "высоким уровнем неопределенности", поскольку из-за пандемии власти перестали проводить выборочный опрос пассажиров в аэропортах и портах.

Этот метод выборочного опроса и сам отличался довольно "высоким уровнем неопределенности".