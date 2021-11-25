В Англии в поле нашли уникальную римскую мозаику со сценой из Гомера

20 минут назад

Автор фото, Historic England Подпись к фото, Мозаика изображает битву героев "Илиады" Ахилла и Гектора

Сын одного из фермеров центральной Англии нашел в собственном поле остатки богатой римской виллы с уникальной большой мозаикой, на которой изображена сцена из "Илиады" Гомера - битва Ахилла с Гектором.

Вилла и мозаика были найдены довольно случайно: сын фермера из графства Ратленд Джим Ирвин, гуляя во время локдауна в 2020 году по полю, которое его семья возделывала уже десятки лет, наткнулся на необычные черепки и заинтересовался ими.

"Наша семья возделывала эту землю уже лет пятьдесят или шестьдесят. Во время локдауна в прошлом году я нашел глиняные черепки, не похожие ни на какие черепки, что я видел до того. Мы вернулись на это место с лопатой, я выкопал неглубокую траншею - и оказалось, что я точно угадал с местом", - рассказывает Джим Ирвин.

Он позвал археологов из университета в ближайшем крупном городе, Лестере, те провели раскопки - и теперь это поле с виллой и мозаикой включено в список охраняемых памятников старины.

Автор фото, Historic England Подпись к фото, Джон Ирвин (слева) нашел мозаику на поле, принадлежащем его отцу Брайану Нейлору (справа)

Правительственный фонд "Историческая Англия", который финансировал раскопки, называет найденную мозаику "одной из самых примечательных и важных" находок такого рода в стране.

Размеры мозаики, которая украшала, по всей видимости, пол гостиной или столовой - 11 на 7 метров.

Англия три с половиной века была частью Римской империи, и в ней найдено довольно много остатков зданий той эпохи, в том числе и с мозаиками, но картины такого рода - с сюжетом из литературы, битвой Ахилла и Гектора у стен Трои - в Британии до сих пор не находили.

Кроме пола гостиной, ученые раскопали остатки целой большой виллы с главным домом, хозяйственными постройками и предположительно баней.

Автор фото, Historic England Подпись к фото, Вокруг мозаики раскопали остатки целой большой виллы 3-4 века

Археологи полагают, что все это было построено в III-IV веке н.э.

"Это определенно самая интересная мозаика, найденная в Британии за последний век. Она позволяет по-новому посмотреть на людей того времени, на их отношение к классической литературе", - говорит заместитель директора археологической службы Лестерского университета Джон Томас.

"И она очень многое говорит нам о человеке, который заказал ее. Это был человек, знавший классику, достаточно богатый, чтобы заказать такую тонко проработанную картину", - продолжает Джон Томас.

Автор фото, Historic England Подпись к фото, Посторонние увидеть мозаику пока не смогут - это частная земля, но ученые хотят сделать выставку находок

"Такие открытия важны тем, что помогают нам по кусочкам составлять картину нашего общего прошлого. То, что мы взяли этот объект под охрану, позволит нам продолжать его изучение. Посмотрим, что дальнейшие раскопки расскажут нам о людях, которые жили здесь больше полутора тысяч лет назад", - говорит глава фонда "Историческая Англия" Данкан Уилс.