Госдума предложила регионам обсудить законопроекты о QR-кодах. Там уже активно их одобряют

39 минут назад

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду решил обсудить с пользователями мессенджера Telegram законопроекты о введении QR-кодов на федеральном уровне в России. За сутки его пост собрал более 350 тысяч комментариев (в основном возмущенных). Однако многие регионы уже одобрили эти инициативы, не дожидаясь общественного обсуждения.

Как написал Володин в своем посте, законопроекты разосланы в регионы, в Общественную и Счетную палаты и в Совет Федерации.

"Каким будет решение - покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может. Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии", - закончил свой пост спикер.

К настоящему моменту под записью парламентария появилось более 340 тысяч комментариев - подавляющее большинство отметившихся там пользователей выступают против законопроекта о QR-кодах и против обязательной вакцинации от коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Володина, отметил, что "любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются".

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах 16 декабря. Эта дата появилась в календаре заседаний нижней палаты вечером 24 ноября. В четверг первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подтвердил, что первое чтение резонансных законопроектов может состояться 16 декабря.

Как объясняла Би-би-си, текст законопроекта о кодах в общественных местах содержит довольно расплывчатые формулировки и по сути позволяет губернаторам регионов определять, вход в какие учреждения нужно ограничить и ограничивать ли его вообще - но теперь по общефедеральным правилам.

Второй законопроект - о QR-кодах на транспорте - уже более конкретный и предполагает, что россиянам придется предъявлять коды для перемещения на самолетах, поездах и междугородних автобусах - возможно, уже на стадии покупки билетов. Но дата, с которой заработает такая система, в законопроекте не прописана. Определять ее будет правительство.

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Тем временем ряд региональных парламентов уже поддержал изменения в федеральный закон о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, не дожидаясь итогов общественного обсуждения. Так, в среду и в четверг поправки одобрили в том числе депутаты заксобраний Омской области, Хабаровского края, Коми, Пермского края, Татарстана, Башкирии, Брянской области, Чувашии, Оренбургской и Ростовской областей.

За поправки выступили и депутаты челябинского заксобрания, правда, там не обошлось без скандала. В местных СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как разгневанные жители пытаются взять штурмом пост охраны челябинского парламента и дерутся с вахтерами.

Против законопроектов выступил пока только парламент Северной Осетии: чтобы утвердить решение, за инициативу должны были проголосовать 35 депутатов, но по итогам голосования "за" выступили только 30 человек.

Депутаты заксобрания Владимирской области решили пока не давать оценки инициативе властей о введении QR-кодов.

На региональном уровне система QR-кодов в местах общепита, магазинах и других заведениях уже и так действует в большинстве регионов страны. Она начала вводиться после режима нерабочих дней, который президент Владимир Путин объявил в конце октября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и рекордной вспышкой смертности от Covid-19.

QR-коды уже успели видоизменить несколько традиционных профессий: за последний месяц во многих городах России стали появляться QR-курьеры, QR-няни и даже мастера по изготовлению брелоков с QR-кодами.

Первым регионом, который ввел коды на всем общественном транспорте, стал Татарстан. Как сообщал замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров, в первый день введения кодов пассажиропоток в регионе снизился в среднем на 20-30%. Также сообщалось, что в первый день контролеры не допустили до поездки или высадили из транспорта около 3 тысяч человек без кодов.

Не обошлось и без конфликтов: в одном из городских автобусов пассажир ударил кондуктора и брызнул в него из перцового баллончика из-за просьбы предъявить QR-код. Всего из-за конфликтов с работниками транспорта в полицию попали не менее 11 человек.

В ряде других регионов вводят коды лишь на отдельные виды транспорта. Например, в Волгоградской области система проверки QR-кодов начала действовать на междугородних автобусах, на Камчатке без кода нельзя сесть как в междугородний автобус, так и на самолет местных авиалиний.

В Хабаровском крае с 1 декабря также вводятся QR-коды для перелетов внутри региона, а власти Уфы поручили выборочно проверять наличие кодов у пассажиров, не вводя при этом запрета на проезд.

В Самарской и Курской областях проезд на транспорте доступен для всех, однако власти заблокировали льготные проездные билеты и социальные карты для тех, у кого нет QR-кода.

Автор фото, Semyon Antonov/TASS Подпись к фото, QR-коды на входах в рестораны, кинотеатры и другие заведения действуют в большинстве регионов России

Среди населения политика QR-кодов продолжает оставаться крайне непопулярной, о чем свидетельствуют не только комментарии в соцсетях, но и соцопросы.

Например, согласно недавнему опросу, проведенному порталом SuperJob, 65% россиян не согласились с необходимостью введения запрета на поездки на общественном транспорте без QR-кода, и лишь 14% поддержали эту инициативу.

В последние недели жители некоторых регионов собирают подписи против QR-кодов или устраивают пикеты, за что нередко получают штрафы. Так, накануне суд в Волгограде оштрафовал жительницу города, проникшую в здание Роспотребнадзора и требовавшую показать паспорта и QR-коды сотрудников, а жительницу Читы оштрафовали за то, что она зачитала обращение к Путину с просьбой не допустить в стране введение QR-кодов.