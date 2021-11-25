Коронавирус: Европа рекомендует прививать детей, Франция и Германия активизируют бустеры

41 минуту назад

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Европа, оказавшаяся в центре очередной волны Covid-19, проводит программы ревакцинации и детских прививок бустерами и, судя по всему, движется к очередному локдауну.

Франция и Германия разворачивают кампании по ревакцинации, а европейские регуляторы рекомендуют прививки детям. Главное о пандемии коронавируса в мире.

Заражаемость коронавирусом в мире плавно растет. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней на планете коронавирусом заразилось около 14 млн человек, а скончалось 201 тыс.

Число зараженных в мире растет от недели к неделе, но количество смертей с конца октября остается стабильным, на уровне 47-50 тыс. человек, следует из данных института.

В центре очередной волны роста заражаемости сегодня Западная Европа, где каждые два дня заражается около миллиона человек. В четверг число смертей во всей Европе, по подсчетам агентства Франс пресс, перевалило за полтора миллиона.

В преддверии рождественских праздников правительства принимают меры, чтобы избежать очередного всплеска.

Бустеры и прививки для детей

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Количество подтвержденных случаев коронавируса во Франции удваивается в среднем каждые 11 дней. Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что попросит экспертов изучить возможность прививки детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Одновременно власти страны разворачивают программу дополнительных уколов, или бустеров. В ближайшие выходные они станут доступны всем гражданам в возрасте старше 18 лет.

Сейчас прививку бустером во Франции могут сделать только те, кто старше 65-ти, а также люди с заболеваниями, которые могут усложнить протекание болезни Covid-19. Делать прививку бустерами можно будет каждые пять месяцев, а не каждые полгода, как сейчас.

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"Наша судьба по-прежнему в наших руках", - сказал Веран на пресс-конференции, призвав граждан соблюдать правила социального дистанцирования.

Ситуация во Франции пока не слишком тяжелая: в отделениях интенсивной терапии, по официальным данным, находятся 1600 человек. Они занимают около 30% от общего количества койко-мест, по подсчетам журнала The Local.

Вакцин для бустерной кампании тоже хватает. Сейчас в распоряжении французских властей есть около 25 млн. доз.

Эксперты связывают рост заражаемости с хорошей погодой, которая позволяла французам проводить много времени в больших компаниях, с ростом заражаемости в соседних странах, например в Британии и Бельгии, а также с эффектом "угасания вакцины".

Так называется постепенная потеря вакциной своей эффективности в течение примерно полугода после первой прививки. Именно для компенсации этого угасания и рекомендуются бустеры.

Европейская комиссия в четверг рекомендовала сделать бустеры обязательным требованием для сохранения действительного "Covid-паспорта", необходимого для перелета между странами блока. Регуляторы предлагают обязать делать бустеры каждые полгода.

Также в четверг Европейское агентство лекарственных средств одобрило прививки для детей начиная с пятилетнего возраста.

Германия: мрачный антирекорд

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Германия в четверг преодолела порог в 100 тыс. связанных с коронавирусом смертей с начала пандемии, по подсчетам Института Роберта Коха. Число новых заражений в день вышло на рекордный уровень - 75961 новых случаев.

Канцлер Ангела Меркель, правительство которой в среду провело, по всей видимости, свое последнее заседание, обратилась с эмоциональным призывом к своим преемникам.

Меркель призвала будущего канцлера Олафа Шольца не ослаблять борьбу с пандемией. Ранее правительство Шольца критиковали за отказ продлить ряд антивирусных ограничений в Германии.

"Ситуация очень серьезная, мы наблюдаем рост по экспоненте, - заявила Меркель. - Заразившиеся сегодня - это те, кто через 10-14 дней окажутся в реанимации... Важен каждый день".

Немецкая система здравоохранения в последние месяцы была вынуждена обращаться за помощью к больницам в других странах. Эксперты говорят, что уже сейчас она сильно перегружена.

На прошлой неделе немецкие власти начали требовать от граждан предъявлять доказательства наличия антител или вакцины при пользовании публичным транспортом или походе на работу.

В некоторых районах были отменены рождественские ярмарки, а невакцинированных перестали пускать в бары и спортзалы.