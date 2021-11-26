Алиев и Пашинян в Сочи договорились создать комиссию по делимитации границы. Путин вручил им по оливковой ветви

8 минут назад

Автор фото, Kremlin.ru Подпись к фото, Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении по оливковой ветви

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились на организованном Россией саммите в Сочи и договорились "вести дело" к созданию двусторонней комиссии о делимитации границы между государствами. Их переговоры состоялись вскоре после обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха в ноябре.

Ранее двусторонних форматов в карабахском конфликте не существовало, поскольку любые контакты между сторонами осуществлялись при посредничестве третьих сторон. Однако и в сделанном по итогам переговоров в Сочи совместном заявлении премьер-министра Армении и президентов Азербайджана и России упоминается значительная роль Москвы.

В декларации, подписанной Алиевым, Пашиняном и Владимиром Путиным, стороны обязуются предпринимать шаги к нормализации обстановки в Нагорном Карабахе и "вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы" между Азербайджаном и Арменией "при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон". Россия при этом обязуется "делать все возможное" для нормализации обстановки в Карабахе.

Аналитик Международной кризисной группы Олеся Вартанян обращает внимание в своем "Твиттере", что Баку и Ереван договорились создать комиссию по вопросам границ "именно на двусторонней основе [...] а не при посредничестве России, как обсуждалось ранее".

Обострение ситуации в ноябре

Пашинян и Алиев встретились в Сочи впервые за несколько месяцев - и всего десять дней спустя после очередного обострения на границах их стран.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Ключ к Карабаху". Как живет Шуша через год после войны

16 ноября в районе Карабаха после серии стычек начались бои, вину за которые стороны как обычно возложили друг на друга. Столкновения прекратились после вмешательства Москвы. На территории Нагорного Карабаха находятся российские миротворцы.

Перед встречей в Сочи Баку передал Еревану двух военнопленных, один из которых был задержан во время недавних боев.

Как сообщают СМИ, переговоры имели сложную структуру. Сначала Владимир Путин встретился с Алиевым один на один, затем к ним присоединился Пашинян, после чего Путин побеседовал один на один уже с армянским президентом. Результатом встречи стала подписанная декларация, а армянский и азербайджанский лидеры получили от Путина в подарок по оливковой ветви.

Острожный оптимизм

Пашинян прокомментировал встречу с осторожным оптимизмом. "Тема старта процесса по делимитации и демаркации не нова. Мы обсудили этот вопрос и приняли трехстороннее заявление о том, что необходимо создать необходимые условия и механизмы безопасности и стабильности на границе", - сказал он.

Автор фото, Getty Images

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Пашинян подчеркнул, что перед началом демаркации - и вообще работы комиссии - в Карабахе должны быть созданы стабильные условия. При этом он упомянул, что Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных. "Существует проблема заложников и других удерживаемых лиц, военнопленных, и это очень важный гуманитарный вопрос, - сказал премьер. - Главное то, что мы сумели прийти к конкретным решениям по стабилизации в регионе Южного Кавказа".

Азербайджанский лидер прокомментировал подписание документа так: "Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. Думаю, что в таком формате мы именно достигаем своих целей". Алиев добавил, что в Баку видят с армянской стороны "настрой на создание предпосылок для того, чтобы ситуация в регионе была более предсказуемой".

Пашинян и Алиев вскоре встретятся еще раз, но уже без Путина. В Брюсселе 15 декабря пройдет их встреча под эгидой Евросоюза.

Как отмечает автор издания Eurasianet Джошуа Кучера, о встрече в Европе было известно еще до переговоров в Сочи. "Многие региональные эксперты расценили спешно организованные переговоры - о них было объявлено всего за четыре дня до проведения - как стремление России сохранить как можно больший контроль над [мирным] процессом".