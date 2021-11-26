Арестованы первые обвиняемые по делу о пытках в саратовской тюремной больнице

час назад

Автор фото, Filipp Kochetkov/TASS via Getty Images Подпись к фото, Видео пыток и сексуального насилия в туберкулезной больнице УФСИН по Саратовской области вызвало большой резонанс

Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника областной туберкулезной больницы УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева. Следствие обвиняет их в организации сексуального насилия над заключенными.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

По данным суда, Гаценко и Мальцеву предъявлено обвинение по статье "организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В сентябре проект Gulagu.net опубликовал видео пыток и сексуального насилия в туберкулезной больнице для заключенных №1 в Саратовской области (ОТБ-1). Видеозаписи правозащитникам передал бывший заключенный Сергей Савельев.

Шокирующее видео вызвало общественный резонанс. СКР заявил, что по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в этой туберкулезной больнице возбуждено семь уголовных дел. Позже генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется уже 12 уголовных дел.

Начальник тюремной больницы Павел Гаценко и несколько сотрудников областного управления ФСИН тогда же были уволены "по отрицательным мотивам", а главу управления Алексея Федотова решили отправить в отставку "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности", сообщал СКР.

Проверки начались и в других пенитенциарных учреждениях области. После визита общественной наблюдательной комиссии в колонию №13, расположенной в городе Энгельсе, около 200 заключенных написали заявления в правоохранительные органы.

"Всего написано 195 заявлений. 185 из них касаются насилия. В трех заявлениях из 185 речь идет о насилии в ОТБ-1, в 182 - о насилии в ИК-13", - рассказал Интерфаксу глава саратовской ОНК Денис Соболев.

Адвокат Снежана Мунтян говорила ТАСС, что заявления о пытках, избиениях и вымогательстве денег написали более 400 заключенных ИК-13.

Сергей Савельев, передавший правозащитникам видеозаписи пыток, уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России против него возбудили уголовное дело и объявили в розыск. Однако затем прокуратура признала возбуждение дела незаконным, а суд отменил его заочный арест.

В среду, 25 ноября президент Владимир Путин своим указом снял с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, который занимал этот пост чуть более двух лет. Причины увольнения Калашникова в указе Путина не назывались.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что освобождение Калашникова от должности не связано с публикацией видео из саратовской тюремной больницы и расследованиями пыток в системе ФСИН.