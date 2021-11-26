Дайджест: ВОЗ обсудит новый штамм коронавируса; в Египте открылась Аллея сфинксов

26 ноября 2021, 04:28 GMT Обновлено 54 минуты назад

Автор фото, AFP

По меньшей мере 52 человека, в том числе шестеро спасателей погибли при взрыве метана на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

В момент взрыва в шахте находились 285 человек. Задымление и взрыв произошли утром в четверг на глубине 250 метров.

Большинство тел остается в шахте и будет поднято на поверхность после того, как стабилизируется температура и снизится концентрация метана. Спасатели говорят, что операция может занять несколько дней.

По числу жертв эта трагедия - крупнейшая за последние 11 лет с мая 2010 года, когда в результате двух взрывов на шахте "Распадская" погиб 91 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. В Кузбассе с пятницы объявлен трехдневный траур.

Как сообщают российские СМИ, в октябре 2004 года на шахте "Листвяжная" в результате взрыва метана погибли 13 человек.

В Ростехнадзоре сообщили, что в ходе проверок в этом году на шахте было выявлено более 900 нарушений.

В Сочи пройдут переговоры российского президента Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча пройдет в годовщину прекращения огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Автор фото, AFP

Всемирная организация здравоохранения созывает в пятницу экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса, впервые выявленного в ЮАР и Ботсване, сообщает Financial Times.

Предположительно, новая мутация под названием B.1.1.529 распространяется быстрее, чем предыдущие. Кроме того, этот вариант заразнее и, возможно, в меньшей степени подвержен действию существующих вакцин.

Глава южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования Тулио де Оливейра сказал FT, что около 90% новых случаев заболевания в провинции Гаутенг, куда входит крупнейший по численности населения в ЮАР город Йоханнесбург, вызваны новым вариантом.

"Главный вопрос, на который предстоит ответить, - как именно он влияет на вакцины", - говорит он.

По данным властей ЮАР, всего в стране новым вариантом заражены 77 человек. Еще четверо инфицированных зарегистрированы в Ботсване и один - в Гонконге.

Ученые говорят, что новый штамм имеет около 30 мутаций и сочетает в себе черты нескольких предыдущих вариантов.

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Новым президентом Интерпола в четверг был избран бывший глава спецслужб Объединенных Арабских Эмиратов, генерал Ахмед Нассер аль-Раиси.

Правозащитники и члены Европарламента выражают озабоченность по поводу его кандидатуры, так как в ряде стран его обвиняют в пытках и поощрении насилия.

В частности, жалобы против него поданы гражданами Великобритании, Франции и Турции, которая на этой неделе примет у себя заседание Генассамблеи Интерпола.

Многие эксперты отмечают, что назначение генерала произошло после весьма щедрого финансового вливания в структуру Интерпола со стороны Абу-Даби.

11 ноября члены Европарламента направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предупредили, что избрание аль-Раиси президентом Интерпола станет ударом по репутации организации.

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В египетском Луксоре накануне вечером прошла церемония открытия Аллеи сфинксов, которая расположена между двумя древнейшими храмами города.

В красочной церемонии приняли участие сотни артистов, которые воспроизвели элементы древнего фестиваля, проходившего на этом месте.

Строительство Аллеи началось при фараоне Тутмосе III и царице Хатшепсут. В Древнем Египте дорога использовалась для торжественных процессий.

Длина аллеи составляет почти 3 километра, а возраст - около 3 тысяч лет. На ее раскопки археологи потратили несколько десятилетий.

Всего на протяжении аллеи расположено более тысячи фигур сфинксов.

Власти Египта надеются, что открытие Аллеи сфинксов привлечет туристов в страну после череды политических потрясений и пандемии коронавируса.

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Четвертый студийный альбом британской певицы Адель под названием 30, который вышел в прошлую пятницу, как ожидается, сегодня возглавит британский хит-парад.

Official Charts Company, которая составляет рейтинг, еще в среду сообщила, что всего к тому моменту было продано 219 тысяч копий (на 15 тысяч меньше, чем собрал новый альбом ABBA Voyage за всю первую неделю продаж).

Первый сингл с пластинки, композиция Easy On Me пять недель подряд занимает первую строчку в британском чарте. В стриминговом сервисе Spotify песню прослушали более 330 млн раз.

В минувшие выходные Spotify отключил функцию случайного воспроизведения треков в альбомах после просьбы Адель. Теперь по умолчанию композиции проигрываются по порядку.

"Это была моя единственная просьба к нашей постоянно меняющейся индустрии! Мы не просто так тщательно продумываем треклисты. Наше творчество рассказывает истории, и они должны прослушиваться так, как мы задумали. Спасибо Spotify за то, что прислушиваетесь", - написала Адель в "Твиттере".

Автор фото, Kondratiev Family archive

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