Временным наставником "Манчестер Юнайтед" стал Ральф Рангник из московского "Локомотива"

53 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ральф Рангник во время пресс-конференции о стратегии развития клуба "Локомотив" в октября этого года

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении в качестве временного главного тренера немца Ральфа Рангника, который в последнее время возглавлял отдел развития в московском "Локомотиве". При нем российская команда рассталась с сербским тренером Марко Николичем и значительным числом игроков.

Пост главного тренера "МЮ" стал вакантным 21 ноября после отставки Уле Гуннара Сульшера после серии неудач. Обязанности главного тренера исполнял Майкл Каррик.

О назначении 63-летнего Рангника "Манчестер Юнайтед" объявил в соцсетях. Ранее о его возможном переходе в английский клуб писали СМИ.

Из сообщения на сайте "Манчестера Юнайтед" следует, что немецкий специалист будет исполнять обязанности главного тренера до окончания сезона, а затем еще два года будет работать в клубе консультантом.

До сих пор Рангник работал в московском "Локомотиве". С февраля этого года он был консультантом при разработке стратегии клуба, а в июле спонсируемый РЖД клуб нанял его на дожность руководителя по спорту и развитию. Контракт с ним был заключен на три года.

Осенью, когда возобновился российский чемпионат, стало известно, что "Локомотив" покидают один из его ключевых игроков Гжегож Крыховяк и еще несколько заметных футболистов. Рангник занялся кадровой реформой в клубе.

Эта реформа уже в октябре привела к тому, что пост наставника "Локомотива" покинул сербский специалист Марко Николич, с которым только в мае этого контракт был продлен на три года. Николич возглавил "Локомотив" в прошлом году.

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Вместо него штаб Рангник сделал главным тренером немца Маркуса Гисдоля. При Гисдоле "Локомотив" продолжил серию неудачных выступление в российской премьер-лиге, которая началась еще при Николиче.

В качестве тренера Гисдоль ранее работал в юношеских командах "Штутгарта" и "Хоффенхайма", а также главным тренером основной команды "Хоффенхайм" и ассистентом главного тренера "Шальке 04". Затем он возглавлял "Гамбург", а в 2018-2021 - "Кельн".

Российские СМИ обращали внимание, что в Германии приглашенный Рангником специалист занимался клубами, находившимися на грани вылета из своих лиг, тогда как "Локомотив" - один из лидеров российского чемпионата.

"Манчестер Юнайтед" выразил благодарность "Локомотиву" за "сотрудничество в процессе перехода Ральфа".

Сам Рангник заявил, что очень рад присоединиться к "МЮ" и собирается сосредоточиться на том, чтобы "сделать этот сезон успешным для клуба".

Рангнику еще предстоит получить рабочую визу, до этого момента тренировать команду будет Каррик, уточнили в "Манчестере Юнайтед".

Сейчас "МЮ" занимает восьмое место в таблице английской премьер-лиги. Директор клуба Джон Мерто назвал Рангника "одним из самых уважаемых тренеров" и "инноваторов" в европейском футболе.