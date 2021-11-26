Владимир Зеленский: "1-2 декабря готовится попытка госпереворота в стране"

29 минут назад

Автор фото, УНІАН Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский и бизнесмен Ринат Ахметов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся 1-2 декабря попытке госпереворота в стране. В госперевороте, по его словам, должен принять участие украинский бизнесмен Ринат Ахметов, на сам процесс свержения власти, по сведениям Зеленского, собираются потратить миллиард долларов.

"У нас есть агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено миллиард долларов", - заявил Владимир Зеленский на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Зеленский уточнил, что, по его сведениям, сам Ахметов не готовит государственный переворот, но его вовлекают в это "некоторые представители РФ и некоторые товарищи из Украины".

"Я считаю, что это информация, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня, против государств. Это расшатывание ситуации", - заявил президент.

На записях, которые есть в распоряжении президента и служб безопасности, нет голоса самого Рината Ахметова. Поэтому Зеленский пригласил его в офис президента на Банковую, чтобы послушать записи и поделиться информацией.

При этом президент отказался отвечать на вопросы журналистов о деталях возможного переворота и не назвал фамилий участников этих разговоров.