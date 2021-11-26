Митинг в таджикском Хороге после убийства местного жителя: что известно

26 ноября 2021, 16:15 GMT Обновлено 3 минуты назад

В Таджикистане десятки человек второй день проводят акцию протеста после убийства 29-летнего Гулбиддина Зиёбекова во время спецоперации силовиков. По сообщениям местных жителей, силовики вывели молодого человека из дома и посадили в машину. При этом Зиёбеков не оказал сопротивления и не понял причину задержания, говорят очевидцы.

Спустя некоторые время родственникам вернули тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области подтвердила, что 25 ноября в кишлаке Шохдара была проведена операция силовых структур по поимке Зиёбекова, который находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") Уголовного кодекса республики Таджикистан.

Родственники Гулбиддина Зиёбекова в четверг вечером вынесли тело молодого человека на площадь перед администрацией Хорога с требованием назвать причину задержания и убийства. К ним присоединились местные жители. После этого, по сообщениям очевидцев, по митингу начали стрелять сотрудники правоохранительных органов. Как пишет издание Pamir Daily News, были убиты еще двое молодых человек и 15 человек ранены. То же самое в беседе с Русской службой Би-би-си рассказал таджикский активист из Лондона.

Как сообщают источники ТАСС, жители Хорога отказываются расходиться, они по-прежнему находятся на площади, ситуация остается напряженной. По словам источника агентства, правительственные структуры намерены урегулировать ситуацию "путем мирных переговоров".

Медиа-группа "ASIA-Plus" сообщает, что в ходе столкновений в Хороге 25 ноября были ранены пять сотрудников правоохранительных органов. Эту новость группа дает со ссылкой на сообщение Управления Государственного комитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области, которое прозвучало в эфире местного телеканала "Бадахшан".

На официальном сайте МВД Таджикистана нет никаких сообщений о митинге и стрельбе в Хороге.

Как рассказал Русской службе Би-би-си один из таджикских активистов, живущих в Лондоне, в 2020 году Гулбиддин Зиёбеков заступился за девушку, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны помощника прокурора Рошткалинского района Абдусалама Абирзоды.

Зиёбеков потребовал, чтобы Абирзода извинился перед девушкой. Тот не стал этого делать, а в отношении Зиёбекова завели уголовное дело по факту применения силы к сотруднику органов правопорядка.

В прокуратуре утверждают, что Зиёбеков и несколько других молодых людей 1 февраля 2020 года взяли в заложники помощника прокурора Рошткалинского района Абирзоду и в течение восьми часов пытали и избивали его.

Однако спустя какое-то время конфликт был урегулирован, помощник прокурора признал вину и принес свои извинения пострадавшим.

По словам активиста, уголовное дело в отношении Зиёбекова было вновь открыто около месяца назад. А вчера он был задержан и убит.

Во время беседы он направлялся к посольству Таджикистана в Лондоне, где проходит митинг в поддержку требований жителей Хорога.

Подпись к фото, Митинг у посольства Таджикистана в Лондоне

"Этого человека убили. А мы все как одна семья, он для нас как родной брат. Мы, граждане Таджикистана, требуем наказать виновных в убийстве. Митинги у нас мирные, мы просто хотим, чтобы человек или люди, которые допустили беззаконие, понесли наказание", - сказал активист корреспонденту Русской службы Би-би-си.