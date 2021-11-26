"Дорогой Эммануэль". Борис Джонсон разгневал Францию открытым письмом о мигрантах

27 минут назад

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Президент Франции Эммануэль Макрон гневно отреагировал на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона, в котором тот призвал французские власти забирать обратно мигрантов, добирающихся до Британии через пролив Ла-Манш.

По словам Макрона, заявление Джонсона - верх несерьезности на фоне трагедии, произошедшей в минувшую среду, когда 27 мигрантов утонули на пути к британским берегам.

Дипломатический конфликт между Францией и Британией на почве миграционного кризиса начался после того, как французская сторона отозвала приглашение главе британского Хоум-офиса Прити Пател на встречу с ее французским коллегой Жеральдом Дарманеном.

Представители Бельгии, Нидерландов, Германии и Еврокомиссии планируют собраться по приглашению Эммануэля Макрона во французском Кале для обсуждения ситуации с мигрантами, регулярно предпринимающими попытки пересечь канал или перебраться из Франции в другие европейские страны наземным путем.

Власти Великобритании призвали Париж пересмотреть свое решение о неучастии во встрече британской стороны.

"Это проблема, которую нам надо решать вместе", - сказал британский премьер-министр.

Ситуацию во взаимоотношениях двух стран усугубляют разногласия в вопросах рыбной ловли в водах Ла-Манша (французское название, Британия называет пролив Английским каналом).

В настоящий момент французские рыбаки заняты подготовкой к акции, цель которой - нарушить судоходное движение через пролив в знак протеста против прав на рыбную ловлю, которые Британия получила после брексита.

Гибель 27 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш на резиновой лодке, стала крупнейшей катастрофой подобного рода в Ла-Манше за несколько лет. Погибли 17 мужчин, семь женщин, одна из которых была беременна, и трое детей.

Что в письме?

Незадолго до встречи Дарманена и Пател премьер-министр Борис Джонсон выложил в "Твиттере" адресованное Макрону письмо, в котором предложил пять шагов, которые, по его мнению, помогут избежать повторения трагедии.

Джонсон предлагает усилить совместное патрулирование акватории канала, больше пользоваться высокотехнологичными методами, такими как радары и сенсоры, дать патрулям доступ в территориальные воды обеих стран.

Также Джонсон призвал немедленно начать работу над соглашением о возвращении достигших Британии с территории Франции мигрантов обратно во Францию. Параллельно Британия ведет переговоры о реадмиссии с Евросоюзом в целом.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ранее французские рыбаки в знак протеста перекрыли вход в порт Сен-Мало в Бретани

Правительство Франции было в ярости от публичного послания британского премьера Макрону. Помимо отзыва приглашения на встречу Прити Пател, в пятницу Эммануэль Макрон раскритиковал Джонсона на пресс-конференции.

"Я говорил с премьер-министром Джонсоном два дня назад во вполне серьезном тоне. Со своей стороны, я планирую продолжать так и дальше, как и со всеми лидерами всех стран. Меня удивляют их методы, когда я вижу с их стороны несерьезность. Мы не общаемся с другими мировыми лидерами с помощью твитов и публичных писем. Мы не разоблачители," - сказал президент Франции.

Представитель французского правительства обвинил Джонсона в том, что на переговорах с Макроном он заявлял одно, а в письме говорит другое. "Мы устали от недомолвок", - добавил он.

Письмо Джонсона адресовано британской публике?

Катя Адлер, редактор европейского отдела Би-би-си

Британия настаивает, что письмо Джонсона было написано от чистого сердца, с конструктивными целями, а не с целью бросить вызов.

Однако во Франции подозревают, что истинный адресат письма - британская Консервативная партия, а не Париж.

В Париже думают, что Джонсон находится а неудобном положении и теряет поддержку сторонников, которым обещал, что брексит вернет Британии полный контроль над территориальными водами и границами.

В Париже также считают, что такие деликатные вопросы, как миграция, нельзя обсуждать публично.

На Даунинг-стрит настаивают, что в письме не было никакого вызова Макрону и Франции.

"Многие из этих идей мы уже обсуждали. Публика хочет знать, и это естественно, что мы делаем, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. Мы хотим плотно работать с Францией", - заявил представитель британского кабинета министров.

"Если внимательно посмотреть на тон, в котором написано письмо, то будет понятно, что оно о том, как расширить сотрудничество", - добавил представитель правительства Джонсона.