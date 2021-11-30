"Уступки России никого не должны соблазнять". Глава МИ-6 описал угрозы, исходящие от Москвы

час назад

Подпись к фото, Ричард Мур - бывший дипломат. МИ-6 он возглавил в 2020 году, и это его первое большое выступление с момента вступления в должность

Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур в своих первых публичных выступлениях с момента вступления в должность в 2020 году предостерег страны Запада от уступок России, которую он назвал одной из самых острых угроз национальной безопасности Великобритании. Руководитель спецслужбы также предупредил об опасности со стороны российских хакеров и экономических и технологических ловушек, расставляемых Китаем.

Во вторник Мур дал интервью утренней программе Today на радиостанции Би-би-си Radio 4. Несколько часов спустя он выступил с речью в лондонском Международном институте стратегических исследований. И то и другое - большая редкость: руководители британских спецслужб по традиции избегают публичности. До 1980-х власти страны официально не признавали даже само существование МИ-6.

Мур назвал четыре основные угрозы, которым уделяет внимание спецслужба: Китай, Россия, Иран и международный терроризм. По словам Мура, действия России и Китая направлены на подрыв суверенитетов противостоящих им стран и вынуждают Запад к оборонительным мерам.

"Нынешние сложные отношения с Россией - это не то, чего хочет Великобритания, но мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны и ее защиты от всего спектра угроз, которые представляет собой Москва", - заявил Мур в своем выступлении.

Глава британской внешней разведки привел несколько примеров подобных угроз. В том числе он упомянул отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором Лондон подозревает российские спецслужбы; пожары на складах боеприпасов в Чехии (в Праге говорили, что к ним может быть причастна Россия) и хакерские нападения, подобные взлому серверов американской компании SolarWinds. Кроме того, Мур сказал об использовании Россией "политически подконтрольных сил для подрыва стабильности в регионе Западных Балкан - имея в виду в том числе попытку государственного переворота в Черногории в 2016 году, в которой подозревали связанных с ГРУ активистов.

Кремль неоднократно отрицал причастность ко всем этим событиям, в Москве настаивают, что страны Запада склонны создавать в отношении России образ врага, чтобы оправдать свои враждебные действия против нее.

"Вагнер" и Навальный

"Очень часто подобная деятельность российского государства ведется скрыто, или по крайней мере таким образом, чтобы ее можно было отрицать, - отметил в связи с этим Мур. - Но мы также наблюдаем и более беззастенчивые действия, часто связанные с личным обогащением элит, окружающих президента Путина. Отрицать их становится все сложнее. Отправка частных военных компаний, таких как "Вагнер", в Африку и Сирию - это один пример. Отравление Алексея Навального - другой".

"Ни одну страну, в Европе или за ее пределами, не должна соблазнять мысль о том, что несбалансированные уступки России приведут к улучшению ее поведения", - считает глава МИ-6.

Как заявил Мур, президент Владимир Путин ясно дал понять, что не признает право Украины быть независимым государством, и стягивание российских войск к украинским границам вызывает опасение. "Поэтому за этим надо очень внимательно следить и очень осторожно давать понять россиянам, что если они вмешаются, то за это придется платить, как было в 2014 году", - сказал Мур в интервью Би-би-си.

Он подчеркнул, что в таком настрое нет враждебности по отношению к России и что никто не пытается ей помешать преследовать свои интересы, если они законны.

Угрозы со стороны Китая

Ричард Мур говорил об опасности современных разработок Китая, при помощи которых он не только пытается контролировать собственных граждан, но и наблюдать за другими странами. "Если вы позволите другой стране получить доступ к действительно важным данным о вашем обществе, со временем это подорвет ваш суверенитет, вы потеряете контроль над этими данными", - объяснил Мур и заверил, что Британия предпринимает необходимые меры для защиты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава МИ-6 предупреждает об угрозе со стороны хакеров и Китая, который расширяет свои технологические возможности

"Наши противники вкладывают деньги и усилия в овладение искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и синтетической биологией, потому что они знают, что освоение этих технологий даст им рычаги воздействия", - сказал глава МИ-6.

Он также обвинил власти Китая в том, что они, пользуясь огромным экономическим влиянием в мире, ловят людей и компании на долговые крючки, в результате чего Пекин получает доступ к важным объектам инфраструктуры.

Афганистан и талибы

Глава МИ-6 признал, что Запад неверно оценил темпы продвижения талибов в Афганистане по мере ухода оттуда сил коалиции, в частности, скорость, с которой они взяли под контроль Кабул. Но он категорические не согласен с тем, что это произошло из-за провала разведслужб.

"Даже если бы все члены руководства "Талибана" [в России эта организация признана террористической и запрещена - ред.] состояли у нас на службе в качестве секретных агентов, то и тогда мы бы не смогли предсказать [стремительное] падение Кабула, потому что сами талибы этого не ожидали", - сказал Ричард Мур.

По мнению Мура, произошедшее стало не только серьезным откатом назад для самого Афганистана, но может также послужить для "повышения морального духа экстремистов по всему миру и, честно говоря, тех, кто сидит в Пекине, Тегеране и Москве".

Основными условиями в дальнейшей борьбе с разного рода мировыми угрозами глава МИ-6 считает более тесные связи спецслужб с компаниями-гигантами в области технологий.

Мур сослался на оценки, согласно которым в течение следующего десятилетия человечество может совершить технологический скачок, который опередит все достижения последних ста лет.

"Как общество мы еще не осознали этот очевидный факт и его потенциальное влияние на глобальную геополитику. Но МИ-6 уделяет ему особое внимание", - сказал он.

Московское детство

Ричард Мур родился в Ливии в 1963 году, а вскоре его семья переехала в Москву, так как отец был британским карьерным дипломатом.

"Я жил тут, когда был маленьким мальчиком. Мои первые воспоминания в жизни - они из России", - написал Ричард Мур в своем "Твиттере" в декабре 2019 года.

В МИ-6 он начал работать в 1987 году и дорос до одного из директорских постов. Также занимал пост заместителя советника правительства по национальной безопасности.

Работу в спецслужбах он успешно совмещал с дипломатической карьерой - во Вьетнаме, в Турции с 1990 по 1992 год, а также в Пакистане и Малайзии. В 2000-е годы занимал ряд постов в центральном аппарате Форин-офиса, а с января 2014 по декабрь 2017 года был послом Соединенного Королевства в Турции.

В 2020 году Ричард Мур возглавил МИ-6.